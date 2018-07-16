2018-07-16T08:10:36+03:00
Звезды

Андрея Дементьева в "Комсомолку" привозил Иосиф Кобзон

Несколько штрихов к портрету Поэта, которому 16 июля исполнилось бы 90 лет [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Поэт Андрей Дементьев.Поэт Андрей Дементьев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На моей памяти всего два приезда Андрея Дементьева в "Комсомолку". И оба связаны с Иосифом Кобзоном...

...В октябре 1998-го мы готовились к 80-летию комсомола. Позвали в редакцию на улицу "Правды", 24 (а тогда там размещалась "Комсомольская правда") Алексея Маресьева, легендарного летчика, с которого Борис Полевой написал свою легендарную же "Повесть о настоящем человеке", Владимира Семичастного - экс- первого секретаря ЦК ВЛКСМ и бывшего шефа КГБ СССР, "Самоцветов".

И, конечно же, пригласили Иосифа Кобзона. Ну, какой юбилей (комсомола или "Комсомолки") без него?

Андрея Дементьева в список гостей мы не вносили - Иосиф Давыдович привез его сам, "без спросу". Представил: "А это - ваш коллега, корреспондент РТР в Израиле!" (Да, был в биографии Дементьева и такой штрих - с 1997-го по 2000-й он работал директором ближневосточного представительства РТР в Израиле, его потом "разжаловали" за "вредные стихи", обличающие наших чиновников.)

Разумеется, для нас приезд такого гостя стал хорошим сюрпризом. Дементьева мы воспринимали прежде всего как знаменитого поэта, легендарного, хоть и бывшего, главного редактора журнала "Юность".

Вместе со всеми (а праздник мы отмечали в нашем Голубом зале) поэт пил водку из пластиковых стаканчиков, закусывая салом, черным хлебом и солеными огурцами. И, конечно же, читал свои великолепные стихи. В том числе и знаменитое "Никогда, никогда ни о чём не жалейте..."

А второй раз Дементьев приехал к нам - уже на Старый Петровско-Разумовский проезд, где мы сейчас находимся, - в июле 2013-го. А дело было так. Месяца за два до этого я встретил поэта на каком-то мероприятии в Кремле, и, можно сказать, похвастался...

- Андрей Дмитриевич, - говорю, - а ведь у нас еще в сентябре 2012-го вышла книга к 75-летию Иосифа Кобзона, а в ее названии ваши поэтические строки: "Как прекрасно все, что с нами было..."

- Спасибо, конечно,- рассмеялся Дементьев, - только ты меня переврал. Правильно - вот так...

И он тут же прочитал:

- Я люблю тебя!

Мой голос замер,

Верю, что года

Признаний не остудят.

Как прекрасно все,

Что было с нами.

Как прекрасно все,

Что с нами будет...

Мне ничего не оставалось, как извиниться.

При встрече я рассказал о своей ошибке Иосифу Кобзону.

- Ошибкой будет, если ты не сделаешь с Дементьевым интервью в "Комсомолке" к его 85-летию, - сказал Иосиф Давыдович.

Вот мы тогда и позвали Андрея Дмитриевича в студию Радио и Телевидения "Комсомольская Правда" накануне его юбилея. И вы прямо здесь и сейчас можете и прочитать эту беседу, и посмотреть видео.

Название, конечно, немного странное - "Кобзон мне не конкурент. Он баритон, а я тенор". Но вы вот сейчас все увидите, и поймете - почему Дементьев так говорил...

* * *

...Последний раз я видел поэта в апреле 2017-го - на кладбище в Переделкине, когда хоронили Евтушенко. Гроб с телом Евгения Александровича несли по узкой извилистой дорожке (заасфальтированной по случаю его смерти) к могиле Бориса Пастернака, рядом с которой была вырыта могила и для него. А за гробом шел Андрей Дементьев. И что-то говорил. На ходу. Вполголоса.

Сейчас это пишу - и вспоминаю его стихи, которые 20 лет назад он читал у нас в "Комсомолке"...

***

Никогда, никогда ни о чём не жалейте -

Поздно начали вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте.

Но ведь песни берет он из вашей души.

***

Никогда, никогда ни о чём не жалейте -

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали вы.

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Андрей Дементьев: "Кобзон мне не конкурент.Он - баритон, а я - тенор".Накануне 85-летия поэт побывал в редакции "КП"КП-ТВ

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