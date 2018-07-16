В Никарагуа обостряется ситуация: в воскресенье погибли 10 человек

СЕГОДНЯ 08:01 2018-07-16T08:12:48+03:00

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Все опаснее и опаснее становится с каждым днем на улицах Манагуа и других городов Никарагуа. Только в воскресенье из-за столкновений оппозиции и правоохранительных органов в стране погибло 10 человек, из них четверо полицейских и один ребенок.

В выходные власти смогли штурмом взять Национальный автономный университет Никарагуа, который с конца мая контролировали противники нынешнего правительства. За это время вместо занятий учащиеся и преподаватели возвели на территории вуза баррикады и всячески укрепляли свои позиции.

Помимо прямого сопротивления оппозиция устраивает и другие акции неповиновения. В эту пятницу по всей стране прошла общенациональная забастовка, уже вторая за последние три месяца. В результате жизнь городов была фактически парализована. Власти тем не менее, тоже не сидели сложа руки: организовали автомобильный марш своих сторонников и смогли заставить работать транспорт и все госучреждения.

Одна из главных претензий к нынешним властям - большое число погибших в ходе беспорядков. Точное их число никто не знает, а цифры называют самые разные. Западные СМИ говорят о 350 убитых, ссылаясь на местную неправительственную организацию "Никарагуанский центр по правам человека", который выступает против Даниэля Ортеги и его сторонников.

В результате подобных сообщений "тучи" над Манагуа постепенно сгущаются. США осуждают применение насилия в отношении мирных жителей, генсек ООН "выражает озабоченность" в связи с ситуацией в стране. Более того, в пятницу в Вашингтоне прошло экстренное заседание Организации американских государств (ОАГ), посвященное именно обстановке в центральноамериканской стране, а ранее Белый дом внес в список Магнитского (да, от самый) трех никарагуанцев, да еще и отозвал 21 визу у местных чиновников. Американские СМИ говорят о том, что президент стимулирует создание отрядов вооруженной милиции, которую даже окрестили "эскадронами смерти", для борьбы с протестующими.

Что реально происходит в Никарагуа понять сложно, ведь объективной информации практически нет, вся пресса либо говорит "о массовых расстрелах мирных тружеников", либо наоборот рапортует "об американских провокаторах и капиталистических наемниках". Правда, наверное, находится где-то посередине, но вычленить ее из потока пропаганды весьма непросто.

Пока никарагуанцам, в отличие от венесуэльцев, повезло в одном - в США не говорят о перспективах военного вторжения в эту страну. Так что наихудший сценарий, возможный для жителей государства - это цветная революция. Тем более, что та же ОАГ уже рекомендовала "перевести конфликт от оружия к избирательным урнам". При этом никто не знает, что произойдет на выборах, если они все-таки пройдут: признают ли страны региона их результаты или нет, как это происходит с президентскими выборами в Венесуэле.

Беспорядки в Никарагуа начались 18 апреля из-за предложенной властями реформы социального страхования, которая предусматривала увеличение пенсионных взносов. Тогда на улицы городов вышли тысячи человек, в основном молодежь и студенты, требовавшие отмены резонансного законопроекта. Хотя протесты изначально были направлены против конкретной инициативы властей, постепенно к ним начали присоединяться и другие граждане, недовольные политикой правительства Даниэля Ортеги, который возглавляет центральноамериканскую страну с 2007 года.

В результате под давлением протестующих уже 21 апреля президент объявил об отмене реформы, но людей на улицах уже было не остановить. Многие пошли против Ортеги из-за жестоких действий полиции в отношении протестующих, в результате которых погибли десятки человек. Страна погрузилась в атмосферу "перманентного протеста".