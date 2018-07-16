Реальные истории животных-киноактеров: Осел Шурика служил в спецназе, а Бима не любил хозяин

СЕГОДНЯ 11:00 2018-07-16T12:17:57+03:00

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Киноисторию про дружбу мальчика и кита Вилли у нас тоже очень любили. Красивый фильм, добрый. Да и кит-актер - редкость. В наших же картинах, пожалуй, только косатки и не снимались. Зато другая живность представлена в полном разнообразии - можно собственный звериный Голливуд собирать. Мы узнали, как сложились судьбы звездных зверей из любимых фильмов.

Косатке Кейко поставили памятник

Подходяшего трехтонного актера на роль Вилли продюсеры нашли в океанариуме Мексики и тем самым спасли от неминуемой гибели. Ведь условия содержания кита были никудышние.

Кейко оказался хорошим актером, и все же в некоторых сценах снимали роботизированного кита-дублера. Использовали и компьютерную графику. После премьеры объявили сбор пожертвований. Отклик был мощный: люди прислали порядка 20 млн. долларов. Деньги пошли на лечение Кейко и возвращение на свободу. В 1998 году на военно-транспортом самолете окрепшего кита доставили в Исландию, у берегов которой его выловили еще китенком рыбаки. И выпустили в океан. Приспособиться к дикой жизни Кейко так и не смог, его продолжали кормить специальные смотрители. Но все же пять последних лет он прожил свободным. Умер Кейко от пневмонии в 27 лет. (В дикой природе косатки живут гораздо меньше.) На берегу фьорда возле города Халс ему поставили памятник. А фонд Кейко до сих пор помогает другим диким животным, попавшим в неволю.

Подходяшего трехтонного актера на роль Вилли продюсеры нашли в океанариуме МексикиФото: кадр из фильма

Ослица Люся снималась до пенсии

Хвостатого напарника Шурика из "Кавказской пленницы" сыграла 18-летняя ослица Люся из Симферопольского зооуголка. Говорят, была та еще упрямица и режиссера Леонида Гайдая не особо слушалась. Но он терпел все ее выходки и изводил на каждую сцену с животиной по 10-20 дублей. А однажды ослица прямо на площадке взбрыкнула, куда-то ускакала и врезалась в чужой "Москвич". Хозяева авто чуть не прибили Люсю за вандализм. Но быстро оттаяли, когда узнали, что нашкодила не просто ослица, а киноактриса, набрали автографов и уехали счастливые.

В среднем ослы живут 30-40 лет, а Люся оказалась настоящей долгожительницей. В 55, например, блистала на съемках сериала "Спецназ": лихо скакала по горам и совсем не боялась пиротехнических эффектов.

Ослица Люся снималась до пенсииФото: кадр из фильма

Сеттер Степка умер от тоски

Режиссер пронзительного фильма "Белый Бим Черное ухо" Станислав Ростоцкий тщательно искал актера на главную собачью роль. Кастинг прошли два сеттера: Стив (по-простому Степка) и Денди. Денди был дублером и снялся всего в одной сцене: когда Бим застревает лапой в железнодорожной стрелке. А все остальное - Степкина работа. Как и экранному Биму, Стиву тоже от жизни досталось. Хозяин держал пса ради заработка - сдавал в аренду. Киношникам, охотникам... Ростоцкому отдал питомца на полтора года, пока шли съемки, и ни разу за это время не навестил. Стив отчанно тосковал. У съемочной группы сердце разрывалось, и все старались хоть как-то подбодрить беднягу: кто колбаски даст, кто косточку... А Вячеслав Тихонов, сыгравший писателя Ивана Ивановича и хозяина Бима, настолько привязался к Степке, что гулял с ним, разговаривал, брал с собой на охоту. А много лет спустя приютил на своей даче дворняжку, в которой души не чаял. Назвал ее... Нет, не Бимом - Степкой. И тоже, увы, потерял.

Что до Стива, то бытует такая история. После "Бима" хозяин продолжил сдавать пса в аренду. Стив страдал. И однажды умер, в расцвете лет. Сердце не вынесло очередной разлуки с хозяином, который так и не смог его полюбить.

Сеттер Степка умер от тоски

Рысь Кунак на съемках "поймал звезду"

В полюбившемся многим киноэпосе из четырех фильмов о жизни рысенка Кунака, которого приютил и выкормил лесник Михалыч, снялись обитатели зообазы Госфильмофонда в Петушках. Общительный и смышленый самец Кунак играл основные сцены с людьми, а прыткий Тошка блистал в общих планах с пробегами. Работать с каждым по отдельности было одно удовольствие. Но только сойдутся - оба становились неуправляемыми: рычали, дрались... Поэтому режиссер Агаси Бабаян старался конкурентов не сталкивать на площадке. А после выхода первого фильма рыси и вовсе "зазвездили". Их зовут, а они морды демонстративно отворачивают, высокомерничают... Куда там! Тошка прожил 15 лет и умер в 1989 году. Кунак пережил дублера на два года.

Тошка прожил 15 лет и умер в 1989 году

Льва Кинга застрелил милиционер

Когда дрессировщик Лев Берберов прочел сценарий "Невероятных приключений итальянцев в России", был резок: "Очень плохой сценарий! Он не учитывает и сотой доли возможностей моего Кинга. А Кинг может все!». Эльдар Рязанов дополнил сценарий новыми эпизодами и трюками. И пожалел. Ведь Кинг оказался ленивым, отказывался делать трюки с первого раза. К тому же актеры панически боялись льва с первого дня. Как оказалось, не зря... Кинг как-то поцарапал до крови итальянского актера Нинетто Даволи, игравшего Джузеппе. А вот Андрея Миронова признал. Увы, за свои выходки хищник поплатился жизнью. Во время московских съемок "Итальянцев" Кинг жил на территории школы. Туда через забор пробрался студент, догонявший свою собаку. Лев сбил парня с ног и прижал к земле. Хищника застрелил подоспевший на место милиционер. Так Кинг не дожил до премьеры. А Рязанов с тех пор зарекся снимать зверей.

Увы, за свои выходки хищник поплатился жизньюФото: кадр из фильма.

Тигр Пурш был ручным как котенок

Режиссер «Полосатого рейса» Владимир Фетин говорил: «Мы сделаем веселый фильм, если… останемся живы». Еще бы - он ведь снимал комедию, в которой участвовало 10 тигров и два льва! Да, с ними была команда дрессировщиков во главе со знаменитой Маргаритой Назароой, но все равно актеры страшно трусили. Вот и Евгения Леонова, игравшего буфетчика Шулейкина, еле уговорили отработать сцену в ванной без дублера. Сел он в воду, намылил лицо. К ванне подошел тигр и вдруг ткнулся носом в руку Леонова - сымпровизировал. Леонов, увидев прямо перед собой морду хищника, дико икнул и нырнул. А потом в чем мать родила ринулся вон из павильона, сверкнув голым задом. Так все вышло естественно, что сцену оставили в фильме целиком. А бенгальский тигр, напугавший Леонова, из всей полосатой компании был самым звездным. Звали его Пурш, и "Рейс" был четвертым фильмом в его кинокарьере. А еще Пурш был любимцем Назаровой и на редкость ручным. Дрессировщица даже выводила его гулять во двор на поводке, как собачку, отмечала с ним Новый год. А когда тигр умер от диабета, Назарова впала в глубокую депрессию, замкнулась в себе и стала отшельницей.

Бенгальский тигр, напугавший Леонова, из всей полосатой компании был самым звездным

Кот Оранджи взял сразу два "Оскара" для животных

Ярких кошачьих ролей в советских и российских фильмах вспомнить оказалось сложно. А без котиков как же? Эту нишу отдаем рыжему любимцу очаровательной Холли Голайтли из фильма "Завтрак у Тиффани", которую сыграла Одри Хепберн. Кот (так его звали) заботливо мял хозяйке спинку, выслушивал ее. А финальная сцена, когда Холли находит своего Кота на улице под дождем, - невероятно трогательна. Так вот этого чудесного рыжика сыграл Оранджи, самый известный пушистый актер Голливуда середины прошлого века. Он снялся в нескольких фильмах и сериалах, не гнушался даже фэнтези и хоррора. Однако именно за "Завтрак у Тиффани" получил американский «Оскар» для животных - кинематографическую премию Patsy. И получал он этот приз дважды! А поскольку премия давно отменена, то конкурентов у Оранджи, тоже давно почившего, не может быть в принципе.