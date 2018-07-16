Следственный Комитет объявил первые итоги: Новые экспертизы подтверждают подлинность останков царской семьи

СЕГОДНЯ 09:40 2018-07-16T09:47:37+03:00

Николай II с дочерьми Ольгой, Анастасией и Татьяной в Тобольске зимой 1917 года. Фото: из фондов музея Монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма

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В столетнюю годовщину расстрела царской семьи Следственный Комитет объявил о предварительных результатах нового следствия. Напомним, Русская православная церковь не признавала захороненные в Петербурге останки царскими, поскольку, как объяснял Патриарх Кирилл, в процессе не участвовала и ей предлагали поверить на слово. В 2007 году на Старой Коптяковской дороге были найдены останки, предположительно принадлежавшие Великой княжне Марии и царевичу Алексею. А в 2015 году стартовало новое следствие по делу о гибели Романовых. С чистого листа и при активном участии Русской православной церкви.

- В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линии подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи, - сообщили в понедельник в Следственном Комитете РФ.

Эти выводы подтверждают и результаты сравнения с останками Александра III. По просьбе Патриарха в Петропавловском соборе Петербурга эксперты провели эксгумацию могилы отца Николая II.

- Из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению генетического родства императора Александра III и погибшего человека, идентифицированного как бывший император Николай II, следует, что они являются родственниками на уровне отец-сын, - говорится в заявлении.

Расследование завершится после того, как СК получит данные последних четырех экспертиз, включая исследования документов из зарубежных архивов.

- После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение. К производству данных экспертиз привлечены видные ученые, для разрешения поставленных вопросов ими изучается и систематизируется около 2 тысяч документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах в зарубежных архивах и музеях и ранее никем не исследованных, - заключили в Следственном Комитете.

РЕАКЦИЯ

"Нужно дождаться завершения следствия"

В Московской Патриархии не спешат комментировать первые результаты следствия и в ответ на вопрос "КП" пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков попросил дождаться его полного завершения.

А в Императорском Доме Романовых будут ждать итогового решения Русской православной церкви.

- Следственный Комитет подчеркнул, что расследование еще продолжается. Для Императорского Дома главное слово принадлежит церкви. Поэтому глава Дома не будет говорить об итогах, пока церковь не вынесет свое решение. Ведь речь идет о прославленных в лике святых, - заявил "КП" директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

Напомним, на прошедшем в Екатеринбурге заседании Священного Синода никаких решений по вопросу "екатеринбургских" останков не было.

- Церковная комиссия работает. Но никто не говорил о том, что что решение по останкам будет приурочено к какой-то круглой дате. Даже такой важной, как столетие расстрела. Мы ждем окончательных выводов. Когда они будут предоставлены церкви, Патриарх озвучит их Архиерейскому Собору. Все идет своим чередом, - пояснял тогда пресс-секретарь Святейшего.