Павел Грудинин официально развелся с женой

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-16T14:50:37+03:00

Расставание бывшего кандидата в президенты страны со своей супругой произошло по смс

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Во время президентской гонки бизнесмен Павел Грудинин закрывал личную жизнь от глаз папарацци. Было известно, что директор совхоза имени Ленина 38 лет женат на Ирине Грудининой. И у них двое сыновей и четверо внуков.

Но 4 месяца спустя после выборов жена Грудина в программе Андрею Малахову огорошила всю страну: бизнесмен разводится с ней.

- Я узнала о разводе из смс. Меня вызывают в суд, а я не могла понять, по какому поводу. Позвонила старшему сыну, попросила его узнать. Он перезвонил и сказал, что Павел Николаевич подал на развод. Неожиданно. Никто не позвонил, не предупредил, - рассказала Малахову экс-супруга кандидата в президенты.

Грудинина призналась, что не живет с мужем уже 9 лет.

- Он ушёл к другой женщине. Через два года после этого начал жить с Ксенией. Я узнавала об изменах, он просил прощения, умолял сохранить семью. Обещал, что это все закончится. Каждый раз была новая избранница Павла Николаевича, - поделилась Ирина.

Подробности романов Грудинина - «Санта-Барбара» по-русски. Бизнесмен содержал вторую семью - у него двое внебрачных детей от бухгалтера совхоза Ксении Кутюхиной.

Но вот в любовной истории Ирины и Павла Грудининых поставлена точка: мировой суд Бабушкинского района Москвы принял решение об их разводе. Ни Павел, ни Ирина на заседание не пришли - в суде спорили их адвокаты.

- Процесс проходил закрыто. Комментарии давать мы не уполномочены, - убежали от журналистов юристы Грудинина.

А вот адвокаты Ирины рассказали, что Грудинин хочет поставить дату развода задним числом.

- Если Грудинин утверждает, что семейные отношения прекратились в 2009-м, то считается, что Ирина Игоревна обманула ЦИК, подавая туда данные о себе, - сказала «КП» адвокат Грудининой Елена Бойкова. - Она - честный человек, 20 лет преподавала в вузе. А теперь заявляется, что она обманула Центризбирком. Либо Грудинин тогда врал, предоставляя эти сведения, либо он врет сейчас в суде.

Для нее же эта дата важна по моральным причинам...