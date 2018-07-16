Жителей столицы приглашают прийти на Московский фестиваль волонтеров, чтобы поддержать людей с инвалидностью

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-16T13:46:33+03:00

Москвичей ждут концерт, выставки, квест. А еще здесь расскажут, как каждый неравнодушный человек может помочь людям с ограниченными возможностями здоровья

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Московский фестиваль волонтеров пройдет 21 июля в парк Эрмитаж, а главными его гостями станут люди с ограниченными возможностями. Цель фестиваля - научить общество ценить всех своих членов на равных, поддержать инклюзивные проекты, объединить волонтеров, которые помогают особенным людям, а главное - подарить им праздник.

Прийти на фестиваль приглашают всех неравнодушных москвичей. Поддержать тех, кто каждый день преодолевает трудности, ставшие частью их жизни и их самих. Протянуть им руку, обнять, и просто - подарить улыбку, сказать: "Ты - не один!".

Этот фестиваль станет уже четвертым. Ежегодно его проводит АНО «Доступ открыт», созданный людьми с инвалидностью. Традиционно фестиваль проходит в формате open-air и собирает более 1000 зрителей.

В этом году в фестивале примут участие более 30 благотворительных и социально-ориентированных организаций. О своей работе расскажут фонды «Старость в радость», «Разные люди – рок-музыканты помогают детям», АНО «Выбор родителей», проект «3D: Делаем Добрые Дела», Московское региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики» и многие другие. Специальными гостями фестиваля станут Михаил Терентьев - депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов и Татьяна Батышева - депутат Московской гордумы, главный детский невролог столицы.

Гости фестиваля не только узнают, как каждый неравнодушный человек может помочь людям с ограниченными возможностями. В саду Эрмитаж для москвичей приготовили и развлекательную программу.

На сцене выступят Евгений Феклистов (гр. «Конец фильма»), Руслан Масюков (финалист проекта «Фабрика звёзд»), а хедлайнер фестиваля – группа «Мара».

Кроме того, посетителей ждут художественные выставки, фото-галерея, квест «БезГраничные возможности», спектакль «Мобильного Театра Сказок» МТС, разнообразные мастер-классы, уроки оказания первой помощи и дефиле адаптивной модной одежды для людей с инвалидностью от компании «Ортомода».

ВАЖНО

IV ежегодный «Московский фестиваль волонтёров» пройдет 21 июля 2018 г. в парке «Сад «Эрмитаж». Начало в 12-00. Вход свободный.

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21 июля 2018 г. в парке «Сад «Эрмитаж» состоится IV ежегодный «Московский фестиваль волонтёров». Начало в 12-00. Вход свободный!