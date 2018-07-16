2018-07-16T13:46:33+03:00
Доброволец

Жителей столицы приглашают прийти на Московский фестиваль волонтеров, чтобы поддержать людей с инвалидностью

Москвичей ждут концерт, выставки, квест. А еще здесь расскажут, как каждый неравнодушный человек может помочь людям с ограниченными возможностями здоровья
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Прийти на фестиваль приглашают всех неравнодушных людей Фото: Пресс-служба Московского фестиваля волонтеровПрийти на фестиваль приглашают всех неравнодушных людей Фото: Пресс-служба Московского фестиваля волонтеров
Изменить размер текста:

Московский фестиваль волонтеров пройдет 21 июля в парк Эрмитаж, а главными его гостями станут люди с ограниченными возможностями. Цель фестиваля - научить общество ценить всех своих членов на равных, поддержать инклюзивные проекты, объединить волонтеров, которые помогают особенным людям, а главное - подарить им праздник.

Прийти на фестиваль приглашают всех неравнодушных москвичей. Поддержать тех, кто каждый день преодолевает трудности, ставшие частью их жизни и их самих. Протянуть им руку, обнять, и просто - подарить улыбку, сказать: "Ты - не один!".

Этот фестиваль станет уже четвертым. Ежегодно его проводит АНО «Доступ открыт», созданный людьми с инвалидностью. Традиционно фестиваль проходит в формате open-air и собирает более 1000 зрителей.

В этом году в фестивале примут участие более 30 благотворительных и социально-ориентированных организаций. О своей работе расскажут фонды «Старость в радость», «Разные люди – рок-музыканты помогают детям», АНО «Выбор родителей», проект «3D: Делаем Добрые Дела», Московское региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики» и многие другие. Специальными гостями фестиваля станут Михаил Терентьев - депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов и Татьяна Батышева - депутат Московской гордумы, главный детский невролог столицы.

Гости фестиваля не только узнают, как каждый неравнодушный человек может помочь людям с ограниченными возможностями. В саду Эрмитаж для москвичей приготовили и развлекательную программу.

На сцене выступят Евгений Феклистов (гр. «Конец фильма»), Руслан Масюков (финалист проекта «Фабрика звёзд»), а хедлайнер фестиваля – группа «Мара».

Кроме того, посетителей ждут художественные выставки, фото-галерея, квест «БезГраничные возможности», спектакль «Мобильного Театра Сказок» МТС, разнообразные мастер-классы, уроки оказания первой помощи и дефиле адаптивной модной одежды для людей с инвалидностью от компании «Ортомода».

ВАЖНО

IV ежегодный «Московский фестиваль волонтёров» пройдет 21 июля 2018 г. в парке «Сад «Эрмитаж». Начало в 12-00. Вход свободный.

Все новости фестиваля - в группах ВКонтакте и Фейсбуке

21 июля 2018 г. в парке «Сад «Эрмитаж» состоится IV ежегодный «Московский фестиваль волонтёров». Начало в 12-00. Вход свободный!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Вера Брежнева подарила игровую комнату больничному отделению для детей-бабочек
Певица приехала в Научный центр здоровья детей Минздрава России, чтобы исполнить мечту маленькой поклонницы - и не смогла не помочь всем малышам, которые проходят лечение в отделении
На Урале ищут «Героев нашего времени»
«Комсомолка» встретилась с Дарьей Топильской, исполнительным директором ЦСП «Быть человеком», и узнала все про популярный проект «Герои нашего времени». Как обычные работяги, рискуя жизнью, спасают людей; почему стесняются рассказывать о своих подвигах, и
Бывший моряк и его жена усыновили пятерых малышей, а теперь помогают другим сиротам найти маму и папу
Дети перевернули жизнь Сергея Балмасова и его жены. Супруги создали организацию «Заполярье без сирот» и открыли в Мурманске клуб «Азбука приемной семьи» - чтобы как можно больше ребят из детских домов нашли маму и папу
Новости 24
Представитель Мэй исключил новый референдум по Brexit
Трамп: весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США
«Мы согласны»: МИД РФ прокомментировал слова Трампа о «глупости и тупости» США
Трамп поздравил Путина с великолепным проведением ЧМ-2018 по футболу
Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС
Евросоюз ввел временные ограничения на поставки из России мяса птицы
Лавров и Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу
Во время ЧМ-2018 международные почтовые отправления из Москвы увеличились почти вдвое
Китай пожаловался в ВТО на США из-за планов ввести новые пошлины
"Металлика" и "Катюша": стало известно, что слушали иностранные болельщики во время ЧМ-2018
Глава Финляндии встретил российского лидера в Президентском дворце в Хельсиники
В Москве продлят "желтый" уровень погодной опасности
Италия пообещала до конца года поднять вопрос об отмене санкций ЕС против России
Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом
«Обсудили много тем»: президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней
В кафе Хельсинки появилось блюдо "Трамп-Путин"
Полиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и Трампа
В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018
Украинский омбудсмен предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков
Топилин пообещал тратить около 5 млрд рублей в год на переобучение предпенсионеров
Могерини обратилась к Трампу в преддверии его встречи с Путиным в Хельсинки
Во время проведения ЧМ-2018 имена Игорь, Артем и Александр стали самыми популярными у новорожденных в Москве
Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров
Питомцы смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев с 16 июля
Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018
Глава Госдепа США: К встрече с Лавровым - готов
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о диалоге с Россией
Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в Турции
Президент Финляндии провел встречу с Трампом