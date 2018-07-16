«Великое стояние на Угре» отметили военно-историческим фестивалем Реконструкцию эпохального события провели в Дзержинском районе Калужской области

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-16T13:44:19+03:00

14 июля в рамках Дней Москвы в Калужской области в селе Дворцы Дзержинского района состоялся праздник, посвященный Великому стоянию на Угре

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На месте исторических событий 1480 года, когда был положен конец ордынскому игу и зародилась современная независимая Россия со столицей в Москве, собралось несколько тысяч человек не только из Калужской области, но и соседних регионов.

Для посетителей организовали мастер-классы по традиционным народным промыслам, выставки копий костюмов, оружия XV века, концертная программа фольклорных коллективов области и столицы.

Центральным событием стала военно-историческая реконструкция. Воссоздание быта и военных событий стало возможным благодаря трёмстам любителям истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов нашей страны.

Центральным событием очередной годовщины "Великого стояния на угре" стала военно-историческая реконструкция.

В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, депутат Государственной Думы России Геннадий Скляр, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, Митрополит Калужский и Боровский Климент, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, члены регионального кабинета министров.

- На нашей земле не раз решалась судьба нашей Родины: это и события 1480 года, и годы Великой Смуты, и времена нашествия Наполеона, и годы Великой Отечественной войны. И наше предназначение - не только бережно хранить память о подвиге предков, но и соответствовать им, чтобы их тяготы и лишения были не напрасны, - отметил Анатолий Артамонов.

Приветствие в адрес участников и гостей фестиваля направил мэр Москвы Сергей Собянин. В нем, в частности, говорится: «Здесь живут талантливые и трудолюбивые люли, уважающие историю родного края и преумножающие его славу. Высоко ценю дружбу и сотрудничество между нашими регионами. Дни Москвы в Калужской области - еще один большой шаг по пути укрепления двустороннего стратегического партнерства регионов».

Поздравляя калужан с праздником - Днем великого стояния на Реке Угре - руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков отметил, что сотрудничество двух регионов будет иметь успешное продолжение.

Для посетителей организовали мастер-классы по традиционным народным промыслам, выставки копий костюмов, оружия XV века, концертная программа фольклорных коллективов области и столицы.

Говоря о проходящих Днях Москвы в Калужской области, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин отметил, что центральное событие Дней Москвы в Калужской области - военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре» - посетили несколько тысяч человек. «В прошлом году реконструкцию посетили несколько тысяч человек. В этом и само зрелище стало более масштабным и по эффектам, и по артистизму, и по количеству участников».