2018-07-16T14:07:30+03:00
Общество

Климент, митрополит Калужский и Боровский: Русская земля начала прирастать землями через любящее сердце

В Калужской области отметили 538-ю годовщину Великого стояния на реке Угре
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Владимирский скит Свято-Успенской Тихоновой пустыни считается символом духовного подвига, совершенного с борьбе с ордынским игом.Владимирский скит Свято-Успенской Тихоновой пустыни считается символом духовного подвига, совершенного с борьбе с ордынским игом.
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14 июля в рамках культурной программы Дней Москвы в Калужской области в селе Дворцы Дзержинского района состоялся праздник, приуроченный к очередной годовщине Великого стояния на Угре. Они начались во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни. Это место по праву можно считать символом духовного подвига, совершенного нашими соотечественниками с борьбе с ордынским игом.

В памятном молебне в храме в честь Преподобного Сергия Радонежского приняли участие заместитель губернатора Руслан Смоленский, заместитель губернатора Константин Горобцов, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, члены регионального Правительства, руководители муниципалитетов, Митрополит Калужский и Боровский Климент, духовенство, прихожане.

После завершения богослужения, возглавил которое Митрополит Калужский и Боровский Климент, состоялась церемония возложения цветов от регионального и московского Правительств к Поклонному кресту. Для московской делегации была организована экскурсия по экспозиции музея–диорамы.

Обращаясь к собравшимся, Митрополит Калужский и Боровский Климент особо отметил преемственность политической традиции, подчеркнув, что «благодаря подвигу наших предков, совершенному в 1480 году, русская земля начала прирастать землями не через военные походы, а через любящее сердце». «Современное руководство страны сохраняет политические традиции, в основе которых лежит прежде всего сотрудничество с нашими соседями», - сказал он.

Митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что современное руководство страны сохраняет политические традиции, в основе которых лежит прежде всего сотрудничество с нашими соседями.

Митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что современное руководство страны сохраняет политические традиции, в основе которых лежит прежде всего сотрудничество с нашими соседями.

Говоря о важности событий, которые произошли на калужской земле более пяти веков назад, Виталий Сучков подчеркнул: «Именно здесь родились независимое российское государство и Москва как его столица».

Выражая благодарность руководству региона за организацию и проведение Дней Москвы в Калужской области, Виталий Сучков отметил, что Дни Москвы в области проходят «неформально, с изюминкой, что является спецификой региона». «Мы продолжим наращивать сотрудничество с Калужской областью, которое мы успешно развиваем с 2013 года», - резюмировал он.

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