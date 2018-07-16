2018-07-16T14:35:55+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Франция празднует победу в чемпионате мира по футболу 2018: страна сошла с ума

Люди вышли на улицы и праздновали до утра
Сергей КИРИЛЛОВ
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Последний раз Франция так радовалась 20 лет назадПоследний раз Франция так радовалась 20 лет назадФото: REUTERS
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Французы всю ночь стояла на ушах. Люди вышли на улицы и праздновали до утра. Но сразу в нескольких городах нескончаемое ликование переросло в беспорядки. Французские СМИ передают, что атмосферу всеобщего эмоционального подъема на Елисейских полях испортили хулиганы, которые стали бросать камни в полицейских и прохожих. В центре Парижа молодежь грабила магазины и сожгла несколько машин.

Любопытно, что магазин с клубной символикой ПСЖ защищали от вандалов сами болельщики этого знаменитого парижского клуба, за который, кстати, выступает новая звезда Килиан Мбаппе.

Не спокойно было и в Марселе, где получили травы два полицейских и было задержано несколько десятков человек. Полыхало в обычно спокойных Гренобле, Лионе, Руане... Всего же для охраны порядка было задействовано по всей Франции более 4 тысяч силовиков, которым к утру удалось утихомирить разбушевавшихся болельщиков.

Но сразу в нескольких городах нескончаемое ликование переросло в беспорядки Фото: REUTERS

Но сразу в нескольких городах нескончаемое ликование переросло в беспорядкиФото: REUTERS

К сожалению, не обошлось без жертв - один парень, празднуя победу, упал с грузовика и разбился насмерть...

И все же большинство проявлений радости проходило в мирном русле. К примеру, французское метро временно переименовало в честь героев несколько станций подземки. Станцию "Шанз-Элизе Клемансо" теперь носит имя главного тренера Дидье Дешама - "Дешам-Элизе Клемансо". В есть наставника появилась и другая остановка - "Нотр-Дидье-Дешам" (в переводе - "наш Дидье Дешам"). А вот станция "Виктор Гюго", теперь ассоциируется с вратарем сборной - "Виктор Гюго Льорис".

Последний раз Франция так радовалась 20 лет назад, когда Зидан, Дешам и компания впервые взяли Кубок мира, отмечают французские СМИ.

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