2018-07-16T16:05:32+03:00
Политика

Ядреные переговоры о ядерных вооружениях

Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки прес-секретать российского президента Дмитрий Песков сделал ряд стратегически важных для России заявлений
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Дмитрий Песков сделал ряд заявленийДмитрий Песков сделал ряд заявленийФото: REUTERS
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Они касаются прежде всего военной политики нашей страны и ее отношений с НАТО.

Были «приоткрыты карты» в той сложной игре, которую ВВП поведет на переговорах в столице Финляндии.

- Паритет обеспечен за счет изобретений новых систем вооружения, которые призваны забетонировать ядерный паритет, а он — элемент взаимного сдерживания, гарантирующий стратегическую ядерную безопасность. На фоне других угроз, которые проистекают от НАТО, наши Вооруженные силы и наш ВПК принимают все необходимые меры».

«...НАТО — это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации. И это изначальное предназначение альянса никуда не делось. И когда альянс, считающий Россию потенциальным противником, увеличивает свой бюджет, это говорит о том, что Россия обязана быть начеку, — и она остается начеку».

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Русский точит свой «Кинжал»

Виктор БАРАНЕЦ, военный обозреватель «КП»

Ядерный паритет, о котором говорил Песков, - понятие столь же конкретное, как арифметика.

США сегодня обладают 1654 ядерными боеголовками на носителях сухопутного, морского и воздушного базирования - против 1480 у России. А сколько ядерных боеголовок имеется в «развернутом» состоянии? Ответ есть: у штатовцев - 930, у нас - 816. Преимущество - за американцами. Но если учитывать, что и другие страны НАТО тоже имеют ядерные боеголовки (скажем, Англия, Франция), то такое превосходство становится еще больше.

Чтобы компенсировать этот «недостаток», в России и появились новая стратегическая ракета неограниченной дальности «Сармат», подводный ядерный беспилотник «Статус-6», гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» (превышает скорость звука до десяти раз), гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» с принципиально новым боевым оснащением, - планирующим крылатым блоком. А летит он быстрее звука в 20 раз!

Это новое оружие и вывело Россию на паритетные «ядерные» позиции с США и НАТО. Исходя из этого, Кремль и предлагает «заклятым партнерам» остановиться, «забетонировать» данное состояние, не нажимать на «педаль газа» в гонке ядерных вооружений. В заявлениях Пескова есть и ясный кремлевский месседж Трампу. Тот на саммите в Боюсселе призывал страны альянса больше раскошеливаться на на военные «латы». С явно антироссийским прицелом. А это - серьезная угроза для России. Полчища войск НАТО у наших границ продолжают набухать. Мы видим, куда нацелены пушки блока. И тут надо быть начеку. Позиция Трампа понятна: он хочет превратить натовскую Европу в злого антироссийского бульдога, послушно ждущего от своего хозяина команды «фас».

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