«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 18 по 22 июля акция пройдет в Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-16T15:55:52+03:00

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах можно будет в четырех городах области: Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Нижнеудинске

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Напомним, Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, стартовала на Камчатке 12 июня. Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), дает возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию всем желающим.

Иркутск примет эстафету III Всероссийской акции Минздрава России у Республики Бурятии. 18–22 июля на набережной реки Ангары, на площадях и парковочных площадках у торговых центров, развлекательных заведений можно будет увидеть МПТ с характерными надписями: «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В МПТ специалисты ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Остановки МПТ в оживленных местах позволят привлечь к тестированию на ВИЧ людей, которые в обычной жизни и не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД и не мотивированы к прохождению тестирования. Цель акции – призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Иркутской области, пройдет 20 июля в 15:00 в Иркутске на набережной Ангары возле памятника Александру III.

ДЛЯ СПРАВКИ

Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

Где и когда сдать тест на ВИЧ в Иркутской области:

г. Иркутск – 18–19 июля

18 июля

Время: 10:00–18:00.

Адрес: г. Иркутск, площадка возле памятника Александру III (набережная реки Ангары).

19 июля

Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 17 (площадь перед ТЦ «Торговый комплекс»).

20 июля – ночное тестирование.

Время: 22:00–01:00.

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 32 (сквер рядом с жилым зданием).

г. Ангарск – 18 июля

Время: 11:00–17:00.

Адрес: г. Ангарск, 192 квартал, д. 12 (площадь перед входом в ТРК «Фестиваль» и зимним стадионом «Ермак»).

г. Усолье-Сибирское – 19 июля

Время: 11:00–17:00.

Адрес: г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 45 (парковочное пространство возле ТЦ «Хамелеон»).

г. Нижнеудинск – 22 июля

Время: 11:00–17:00.

Адрес: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 14Б (площадь возле Муниципального учреждение культуры Киноконцертный зал «Саяны»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.