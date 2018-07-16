От брусчатки до лепнины: губернатор Ленинградской области проверил, как идет реставрация в Выборге

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-16T16:45:20+03:00

Проспект Ленина через несколько лет планируют сделать пешеходной улицей, а пока в историческом центре города кипят работы ко Дню Ленобласти.

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Масштабным преображением занят город Выборг в Ленинградской области. С исторических зданий снимают леса, вот-вот засияют отреставрированные фасады, латают дороги, а главная улица города – проспект Ленина – приобретает положенный ей торжественный вид. В августе в Выборге пройдет празднование дня рождения Ленинградской области. На капитальный ремонт жилых домов в старой части города перед этим событием выделена беспрецедентная сумма – 1,3 миллиарда рублей. Как готовится город к предстоящему мероприятию, приехал проверить в пятницу, 13 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ГОРОД-МУЗЕЙ

С инспекцией глава региона прошелся по улицам Выборга и оценил, как восстанавливают в историческом поселении уникальные здания, улицы и дворы.

– Первый вопрос, который я задал, когда приехал сюда, – это вопрос, связанный с качеством работ. Это и качество благоустройства, и качество асфальтирования, и качество уличного освещения, и многое другое. Мои специалисты, администрация Выборга заверяют меня, что работы будут выполнены с хорошим качеством, – отметил Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко посетил Выборг перед праздничным мероприятием.

Этот вопрос, пожалуй, больше всего волнует и горожан. Общаясь в ходе инспекции с местными жителями, губернатор Ленинградской области предложил им принять участие в комиссии по приему работ, когда все они будут завершены. При этом предстоящим праздником преображение Выборга не закончится. Программа по восстановлению исторических объектов рассчитана до 2021 года.

– Не все еще готово к празднику. Есть и замечания, и вопросы, и тревожные ожидания по срокам. Но хочу сказать, что ситуация намного лучше, чем была месяц назад. По крайне мере, сегодня мы понимаем, что все основные работы в тех домах, фасады которых выходят на центральные улицы Выборга, будут закончены стопроцентно. При этом мы понимаем, что останутся работы внутридворовые, где-то останутся работы, связанные с фундаментом, где-то – с кровлей. Но все это будет закончено до начала отопительного сезона, – рассказал губернатор Ленинградской области.

В этом году обновление фасадов и капитальный ремонт затронули 13 многоквартирных домов в Выборге. Все здания – объекты культурного наследия. Для работ в следующем году из Фонда капитального ремонта выделят 300 миллионов рублей, а из резерва губернатора – еще 200. Итого – 500 миллионов, чтобы работы по восстановлению архитектурных памятников продолжились.

– Главное, что реставрация Выборга не закончится проведением Дня Ленинградской области. Принято решение, что проспект Ленина с 2020 года станет центральной туристической пешеходной улицей города. И до начала 2021 года все дома на этой улице будут отремонтированы. И она станет первой улицей старого Выборга в идеальном состоянии, – добавил Дрозденко.

ЕЩЕ ОДИН ДОМ

Среди зданий, за судьбой которых лично следит губернатор Ленинградской области, оказался и Дом купца Сергеева. Историческое строение под номером 14А на проспекте Ленина находится в областной собственности, поскольку у него нет арендаторов.

– Уже в этом году заказан проект, по которому в 2019 году мы начнем комплексную реставрацию дома, – рассказал Александр Дрозденко.

Дом купца Сергеева, построенный во второй половине XIX века, а ныне пустующий и нуждающийся в реставрации, обретет новую жизнь. Здание собираются частично отдать для нужд Выборгского музея-заповедника.

Реставрацию Дома купца Сергеева в Выборге начнут в следующем году.

– Мы считаем, что не только в замке должны находиться офисные помещения. Когда они будут в центре города, это будет плюсом в работе и с туристическими потоками, и для работы с реконструкторами и реставраторами, для проведения конференций, – отметил глава региона.

Другую часть дома отдадут под представительство губернатора Ленобласти. И как раз сюда приедут сотрудники, которые в ближайшие несколько лет будут контролировать все реставрационные работы в Выборге.

КСТАТИ

Свой 91-й день рождения Ленинградская область отметит в первую субботу августа в средневековых декорациях Выборга. Праздничное шествие пройдет через Рыночную площадь, которая станет одной из площадок торжества. В этом году мероприятие решили посвятить истории: каждый район области в театрализованной форме представит свой герб. Участники праздника облачатся в костюмы, и по Выборгу в праздничный день пройдут рыцари, дамы и глашатаи. Организаторы обещают яркое шоу, которое подарят жителям и гостям Ленинградской области.