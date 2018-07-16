Экипажи рыбопромысловых судов: аукционы на вылов краба «убьют» рыбную отрасль и обанкротят предприятия

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-16T17:36:40+03:00

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Рыбаки не согласны с возможным изменением «исторического принципа» распределения прав на добычу водных биоресурсов.

Как сообщили в ВАРПЭ: «Эти изменения не просто противоречат поручениям главы государства, направленным на развитие рыбохозяйственного комплекса, они разрушат стабильность отрасли и лишат ее долгосрочной определенности правового регулирования».

В Магаданской ассоциации рыбопромышленников пояснили, что действующие обладатели квот на вылов краба потратили многие годы на организацию бизнеса и только вышли к прибыльности.

Рыбаки подтверждают – сегодня доли квот на добычу краба хотят забрать у тех, кто ранее вложил немалые деньги в их приобретение и организацию промысла. Представители отрасли также уверены в том, что изменения «сегодня коснутся крабов – завтра остальных водных биологических ресурсов (ВБР)».

По мнению отраслевых ассоциаций в числе возможных последствий: существенное сокращение рабочих мест, остановка работы судов-краболовов, снижение эффективности освоения менее рентабельных видов водных биоресурсов. Введение аукционов приведет к сворачиванию всех инвестиционных проектов по строительству нового флота и замедлит модернизацию береговой переработки, ограничит социальные направления деятельности. В совокупности это в короткие сроки приведет к экономическому и социальному кризису в прибрежных регионах.

Экипажи рыбопромысловых судов проводят общесудовые собрания. Как сообщил капитан судна крабового процессора КП «Вестерн Энтерпрайс» (ООО «Тихрыбком»), введение аукционов приведет к тому, что работающие в регионе компании должны будут забыть о развитии флота или даже начинать готовиться к банкротству: «Бюджет будет получать небольшую прибыль от аукционов вместо тех налогов, которые регулярно бы платили разоренные средние и малые предприятия рыбной отрасли… Хватит «кошмарить» рыбную отрасль», - подчеркивают рыбаки.

Экипаж СРТМ-К «Вилига» (ООО «МАГ - СИ Интернешнл») считает, что изменение правил распределения квот возродит масштабное браконьерство: «Аукционы приведут к браконьерству, с которым добросовестные рыбаки и пограничники боролись несколько лет и только недавно навели порядок. Появятся желающие, купив минимум квот, по максимуму вылавливать краба. Как это и было в конце 90-х – начале 2000-х годов. Для рентабельности будет выбираться только краб больших размеров, идеальных пропорций и цвета, за который будет максимальная цена. Остальной будут выбрасывать за борт. Сколько при этом останется живого и не покалеченного - большой вопрос».

Телеграммы о несогласии отрасли с введением аукционного принципа распределения квот на вылов краба также направлены в адрес Президента России В.В.Путина.

Напомним, позицию рыбаков о сохранении «исторического принципа» распределения квот поддерживает Общественный совет при Росрыболовстве. Участники состоявшегося 21 июня 2018 года заседания единогласно выступили за сохранение базового принципа законодательства о рыболовстве, который гарантирует доступ к ресурсу для всех без исключения предприятий, осуществляющих промысел. Ранее, 26 февраля в поддержку «исторического принципа» предоставления права на добычу водных биоресурсов высказались делегаты IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.