42-летняя Дана Борисова сделала подтяжку лица

СЕГОДНЯ 17:50 2018-07-16T18:04:28+03:00

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— Я фанат «уколов красоты». С 30 до 35 лет я каждую субботу ездила на уходы за лицом: массаж, маски. А с 35 лет я уже стала делать «уколы красоты»: ботокс, гиалуроновую кислоту, плазмафарез (обкалываю кожу головы, чтобы волосы лучше росли, а потом и лицо). И еще мне нравится процедура на японских препаратах, когда уколы делаются по биологически активным точкам (их у нас всего шесть) на лице, — рассказывала в прошлом году в интервью «КП» Дана Борисова. — Врач делает шесть проколов на лице и туда вводит японскую вытяжку, сделанную на основе плаценты. Для меня это отличный лифтинг.

Но какие-то хирургические процедуры на лице я не делала. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь решусь. У меня хорошая наследственность от моей мамы и от Ангелины Михайловны Вовк, моей телевизионной мамы. Они у меня обе хорошо выглядят.

Телеблондинка прошла процедуру нитевого лифтингаФото: скриншот видео

Судя по видео, которое появилось в Инстаграме клиники пластической хирургии, Дана Борисова решилась на серьезное вмешательство.

В комментариях под видео, где видно, как косметолог и пластический хирург Артур Христенко «колдует» над лицом телеблондинки, написано, что Дана Борисова прошла процедуру нитевого лифтинга. На форумах пластических хирургов объясняется, что нитевой лифтинг является методикой подтяжки лица, которая не требует проведения операции.