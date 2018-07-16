2018-07-16T17:55:34+03:00
Телевизор

Где его улыбка, полная задора и огня?

Как телеканалы будут вспоминать о Михаиле Задорнове, которому 21 июля исполнилось бы 80-лет
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Кто-то до сих пор не свыкся со смертью сатирика и по привычке ищет в телерасписании его новые концерты. Фото - 1tv.ruКто-то до сих пор не свыкся со смертью сатирика и по привычке ищет в телерасписании его новые концерты. Фото - 1tv.ru
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Задорнова нет с нам чуть больше полугода. Только сейчас начинаешь осознавать, насколько важен был для нас этот человек, умевший смеяться над «тупыми американцами» так тонко, что все мы при этом невольно смеялись над собой. Кто-то до сих пор не свыкся со смертью сатирика и по привычке ищет в телерасписании его новые концерты, кто-то давно уже смирился с потерей, но продолжает отчаянно скучать по уникальному юмору Михаила Николаевича. 21 июля, когда поклонники писателя будут отмечать его 80-летие, телеканалы позволят нам в полной мере насладиться талантами юбиляра. Во-первых, нас ждет несколько документальных фильмов - «Легко жить трудно» (Первый, 12.15), «К отцу на краю земли» (Первый, 15.00), «Задорнов больше, чем Задорнов» (ТВЦ, 09.50). Во-вторых, мы увидим концерты Михаила Николаевича разных лет - «Умом Россию не поднять» (Первый, 13.15), «Кому на Руси жить?!» (Первый, 16.00), «Только у нас...» (Рен Тв, 20.15), «Задорнов детям» (Рен Тв, 22.00), «Русский для коекакеров» (Рен Тв, 00.00).

Ну а тем, кому были интересны не только юмористические, но и научные работы писателя, изучавшего историю нашей страны и языка, стоит обратить внимание на специальный проект «Рюрик. Потерянная быль» (Рен Тв, 02.50).

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