И снова седая ночь, и лишь о ней распеваю я

СЕГОДНЯ 17:56 2018-07-16T17:57:51+03:00

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Один из крупнейших музыкальных форумов в Европе проводится с 1992 года, и всегда собирает множество ярких артистов. Изюминка фестиваля - традиционно мощный десант из мировых знаменитостей, готовых выступить в Санкт-Петербурге во внеконкурсной программе. В разные годы питерскую публику радовали своими песнями такие суперзвезды, как Рики Мартин, Джо Кокер, Пола Эбдул, Натали Имбрулиа, Хулио Иглесиас, Эрос Рамазотти, Майкл Болтон, группы «А-Ха», «Дюран Дюран», «Уайтснейк» и «Симпл Майндс». Вот и на этот раз без громких имен не обойдется - в Питер заглянет исполнитель суперхитов Killer и Kiss From A Rose Сил, голландская саксофонистка Кэнди Далфер,а также нестареющая французская поп-дива Патрисия Каас и горячо любимая россиянами английская певица Софи Эллис Бекстор.

Без наших звезд, разумеется, тоже не обойдется - публика увидит и услышит Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Полину Гагарину, Диану Арбенину, Софию Ротару, Сергея Лазарева и многих других.

Что же касается телезрителей, то они не пропустят ни один из номеров, как в исполнении молодых конкурсантов, так и звездных гостей - в течение трех дней фестиваль будет транслироваться в прямом эфире.

Первый канал, «Белые ночи Санкт-Петербурга», 20 июля в 23:25, 21 июля в 23:00 и 22 июля в 22:00.