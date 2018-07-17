Киносын Любови Орловой: Я обязательно вернусь в Россию!

СЕГОДНЯ 01:24 2018-07-17T01:26:52+03:00

Джеймс Паттерсон в фильме «Цирк» с Любовью Орловой и Сергеем Столяровым, 1936 год. Фото: Кадр из фильма

Очаровательный негритенок Джим из фильма «Цирк» давно уже взрослый и известный писатель Джеймс Паттерсон. Сегодня он отмечает 85-летие

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Всего одна маленькая роль, сыгранная им в двухлетнем возрасте, сделала Джеймса Паттерсона большой советской звездой. А когда Любовь Орлову спрашивали, почему у нее нет детей, актриса удивлялась и отвечала: «У меня есть мой киносын - Джим!» Настоящими родителями Джима были иммигрант из США Ллойд Паттерсон, ставший диктором Всесоюзного радио, и художница Вера Аралова. В семье росло трое сыновей: средний погиб в молодости, а младший Том и старший Джеймс живы, но разделены океаном. После развала Советского Союза негритенок Джим вместе с мамой уехал в США, где живет по сей день (а ведь в картине его мама бежит с черным сыном из США в Советский Союз - такая вот ирония). Мы позвонили Джеймсу Ллойдовичу в Вашингтон, чтобы поздравить с юбилеем и узнать, как ему живется вдали от страны, которая так много лет любила его.

«Хочу запатентовать сапоги «Казачок»

- Джеймс, поздравляем вас с юбилеем! Как поживаете?

- Спасибо! Все хорошо, кроме здоровья. Я был долгое время в госпитале, а сейчас дома, ходить трудно. Но я работаю, пишу.

- Над чем работаете?

- Написал воспоминания о съемках «Цирка». И сейчас занимаюсь выпуском книги, к которой будет приложен диск с фильмом. В издание я включил и историю, как создатели картины планировали снять продолжение, не ради меня, а из-за Любови Петровны Орловой. Тогда я учился в морском училище, офицером еще не был (Джеймс окончил Рижское нахимовское военно-морское училище и Высшее военно-морское училище подводного плавания, служил на Черноморском флоте командиром рулевой группы подводной лодки. - Ред.). Но, к сожалению, проект не состоялся, потому что вскоре умерла Любовь Петровна...

- Любовь Орлова вас называла киносыном. А вы как к ней относились?

- Любовь Орлова была замечательная женщина. Она, кстати, дружила с моей настоящей мамой, которая работала главной художницей Московского дома моделей. И у меня сейчас появилась мысль восстановить справедливость и получить лицензию на женские сапожки «Казачок». Их придумала моя мама. Они были показаны в Париже на большой выставке и получили невероятную известность (их сразу назвали «русскими сапожками», но производить стали не в СССР, а на Западе. - Ред.). Я хочу этот вопрос поднять.

- Ваша карьера началась с кино, но вы больше так нигде и не сыграли. Не жалеете?

- Несмотря на то, что зрителям фильм очень понравился, актером я становиться не захотел. Зачем? У меня прекрасные профессии: я был моряком, сейчас - писатель, как мне кажется, неплохой.

Писатель Джеймс Паттерсон в своей квартире в Вашингтоне. Фото: РИА Новости

«Я - русский человек»

- Что заставило вас уехать в США?

- Настали времена, когда литературой в России было уже не прожить, и я приехал сюда, на родину отца, с мамой-художницей, когда ей исполнилось уже 80 лет. Как у меня ума хватило? И сам не знаю. Жили мы непросто, потом мамы не стало, я оказался в больнице на целый год... Но все обошлось.

- Слышу, у вас говорит телевизор, не российское ли телевидение смотрите? Следите за событиями в нашей стране?

- Я все время слежу, а телевизор работает на российском канале. Думаю, я вернусь в Россию навсегда. Я, знаете ли, русский человек. И хоть долгое время живу здесь, американцем себя не считаю. Родина моя в России, и всем ее жителям от меня большой привет!