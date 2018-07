Люди пекли хлеб задолго до того, как научились его выращивать

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-17T15:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 14 тысяч лет — таков возраст хлебных крошек, подобранных учеными в пустыне Иордании в 150 километрах от Амана. Их — 24 штуки - нашли на стоянке древних людей Шибайка-1(Shubayqa 1). Раскопки идут тут с 2012 года. Руководят ими голландские археологи из Университета Копенгагена (University of Copenhagen).

Крошки просыпались в щели между камнями очага, который устроили на стоянке представители натуфийской культуры. Изображения, полученные с помощью электронного микроскопа, продемонстрировали: крошки — хлебные, имеют характерную пористую структуру. Собирать их и анализировать голландцам помогали британские ученые из Университетского колледжа Лондона (University College London) и Кембриджа (University of Cambridge). О находке они рассказали все вместе - Amaia Arranz-Otaegui, Lara Gonzalez Carretero, Monica N. Ramsey, Dorian Q. Fuller, and Tobias Richter - в журнале PNAS в статье под названием Archaeobotanical evidence reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan.

Очаг в Иордании, из щелей которого археологи наковыряли древнейших хлебных крошек.

Место стоянки.

Ученые уверяют: найденный ими хлеб — самый древний в мире. Из известных науке, конечно. Его пекли за 5 тысяч лет до того, как люди занялись земледелием и научились выращивать зерновые культуры. Кто-то надоумил их запекать на камнях тесто, замешенное на воде из растертых дикорастущих злаков. В основном — из айнкорна — дикой пшеницы-однозернянки с добавками овса и ячменя.

Археологи воссоздали рецепт древних пекарей. И ради эксперимента испекли по нему лепешки. Съели, крошки подсушили и рассмотрели под микроскопом. Их структура в точности повторяла ту — 14-тысячелетней давности.

Под микроскопом: хлебная крошка, которой 14 тысяч лет.

Дикая пшеница - айнкорн, из которой пекли хлеб древние люди.

Зерна в муку растирали камнями. Как правило, это делали женщины.

То ли наши далекие предки были такими сообразительными, то ли их кто-то надоумил, неизвестно. Но случай с хлебом далеко не единственный. В смысле проявления сверхъестественной изобретательности. Недавно, например, выяснилось, какими антибиотиками лечились неандертальцы за десяти тысяч лет до появления аптек.

Не исключено, что наших предков кто-то обучал житейским премудростям.

КСТАТИ

Неандертальцы принимали аспирин от головной боли

Ученым удалось определить, что употребляли внутрь неандертальцы, обитавшие на территории Европы примерно 50 тысяч лет назад. Для этого они исследовали налет, сохранившийся на зубах дикарей, останки которых были в разное время обнаружены в пещерах Италии, Испании и Бельгии. Оказывается, в налете сохраняются следы веществ, с которыми контактировали зубы. Анализы показали: неандертальцы употребляли салициловую кислоту — главное действующее вещество аспирина. Были обнаружены и следы антибиотика — пенициллина. Ученые уверяют: их подопечные принимали эти вещества, что называется, по назначению — аспирин, как обезболивающее, пенициллин — как антибактериальное средство...

Читать дальше