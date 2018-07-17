«Тает на глазах»:Рэпер Баста похудел на 10 килограммов

СЕГОДНЯ 18:13 2018-07-17T18:17:56+03:00

На днях музыкант опубликовал фото с обнаженным торсом и заявил, что скинул 5 кг Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Басте, наверное, нужно было, как в свое время Лепсу поспорить на миллион рублей. Однажды исполнитель хита «Рюмка водки на столе» пообещал не брать спиртное в рот год и выиграл пари. Рэпер обещания не давал, но худеет он столь активно, что буквально тает на глазах. На днях музыкант опубликовал фото с обнаженным торсом и заявил, что скинул 5 кг. Мол, осталось только подкачаться. Но его цель похудеть на 15 кг и он к ней идет.

Пост певца прокомментировал известный тренер Сергей Бадюк, который отметил, что результат тренировок Василия заметен по сравнению с предыдущими фотографиями. Также коллегу поддержали Денис Клявер и Александр Ревва. Последний написал, что идеально для Басты было бы сбросить 5,7 килограммов. Откуда шоумен взял такое число, он не уточнил.

Надо отметить, что вместе с владельцем лейбла «Gazgolder» решила объявить войну лишним килограммам и супруга Басты – Елена Вакуленко. В Instagram она рассказала, что муж следит за ее рационом.

elena_pinskayavakulenko_ Как вы заметили, муж теперь на спорте, поэтому у меня без вариантов

«Как вы заметили, муж теперь на спорте, поэтому у меня без вариантов… ну почему именно сейчас мне так лень заниматься и тянет на мороженое… конфеты… булочки. Несвоевременность вечная драма… Жизнь — боль! пора браться за себя, а то на некоторых фотках, мне уже приписывают беременность», — рассказала Елена(Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Напомним, Василий и Елена поженились в 2009 году. Супруги воспитывают двух дочерей: восьмилетнюю Марию и пятилетнюю Василису.