Минобороны России готово к сотрудничеству с США

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-17T18:50:37+03:00

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На встрече в Хельсинки, напомним, главы России и США затрагивали в том числе и вопросы военного сотрудничества, координации борьбы с терроризмом и судьбу двусторонних договоров.

- Министерство обороны Российской Федерации готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки, - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. - Российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности.

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Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно (подробности)