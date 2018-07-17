Иосиф Кобзон спел гимн ЦСКА

СЕГОДНЯ 18:33 2018-07-17T19:14:20+03:00

Иосиф Давыдович с глубоким уважением относится к спорту. А к армейскому спорту – вдвойне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запись новой спортивной песни уже прозвучала на Радио «Комсомольская правда», и теперь мы выносим ее на суд посетителей нашего сайта [аудио]

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Знаменитый тандем – народный артист СССР, Герой Труда России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон и его бессменный (в течение 30 лет!) концертный партнер, аккомпаниатор, композитор, народный артист России Алексей Евсюков – не раз говорили о планах создать гимн для прославленного спортивного клуба армейцев.

И вот, наконец, «песня, восхваляющая и прославляющая» (так объясняет словарь слово «гимн»), на стихи журналистки ВГТРК Ульяны Евсюковой написана композитором и записана великим певцом.

Гимн ЦСКА. Иосиф Кобзон 00:00 00:00

Дело за малым: самому клубу «освятить» ее яркими победами, каких великое множество в истории армейского спортивного братства.

Естественно, прослушав новый гимн (а вы, уважаемые читатели, тоже можете прямо сейчас познакомиться с этим произведением на нашем сайте), за комментариями я обратился к Алексею Евсюкову.

- Алексей Павлович, я вот, пока шел наш футбольный праздник, посмотрел историю создания спортивных песен. И узнал, что еще в 1938 году Матвей Блантер, знаменитый советский композитор, написал свой «Футбольный марш». И вот Евсюков с Кобзоном через 80 лет замахнулись на эту тему. Это вы специально, да, к юбилею подгадали?

- Так исторически сложилось. Видимо, в атмосфере это все уже созрело. И деваться было некуда. Надо было что-то создавать. Я думаю, что так.

- Иосиф Давыдович сразу согласился исполнить ваше новое произведение?

- Без колебаний! Он всегда был и остается активным поклонником Вооруженных Сил, и спортивная команда нашей армии тоже для него представляет такой же интерес. Иосиф Давыдович постоянно выступает перед воинами, работал для них на передовой – и в Афганистане, и перед защитниками Донбасса… И сейчас бывает в воинских частях, встречается с солдатами и офицерами.

- Вместе с вами.

- Да. Любовь к армии, к защитникам Отечества у него в крови: с детства, опаленного Великой Отечественной войной. Все имеет свои корни и питается оттуда.

В то же время Иосиф Давыдович с глубоким уважением относится к спорту. А к армейскому спорту – вдвойне.

- Я вот вычитал, что Дмитрий Шостакович тоже пытался какой-то спортивный марш написать, а потом Блантера послушал и… опустил руки. Вы знаете эту историю?

- Да, знаю.

- А Евсюковы с Кобзоном не побоялись.

- Не побоялись! Знаете, почему? Дело ведь не в масштабах таланта, а в чувстве: когда оно переполняет и «просится выразиться» в музыке и словах. Нас это переполнило, мы свои чувства выразили. Мне кажется, у нас получилось сказать то, что хотелось.

Конечно, не мне судить. Окончательное решение примут зрители и слушатели... И спортсмены, и если нашу песню поймут, подхватят, значит, будет так.

- А ЦСКА в курсе, что вы написали песню для них и про них?

- Да, и тем, кто ее слушал, она понравилась. Им кажется, что это то, что им нужно. Они хотят исполнять ее перед каждой спортивной встречей.

- То есть, клуб ЦСКА будет маршировать под Кобзона и Евсюкова?

- Нет. Это не марш. Это – гимн, та музыка, под которую надо встать, поднять правую руку, приложить ее к сердцу.

- И побеждать под эту музыку?

- Безусловно. Для этого и написано. Чтобы люди помнили о своих истоках, о замечательной истории армейского спорта, о великих победах предшественников, ветеранов клуба, о медалях и кубках, завоеванных на Олимпиадах и чемпионатах. И вообще - об армейском спорте, который является флагманом нашего спорта отечественного. И чтобы вдохновлялись на новые победы.