Налоги предлагают заплатить авансом

СЕГОДНЯ 19:20 2018-07-17T19:23:46+03:00

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Ничто так не укрепляет отношения государства и гражданина, как стопроцентная предоплата. Видимо, этим руководствовались чиновники, когда разрабатывали законопроект об авансовых налоговых платежах. Вчера Госдума в окончательном, третьем чтении приняла этот документ. И вскоре он станет полноценным законом.

Его суть в том, что с 1 января 2019 года все имущественные налоги граждане смогут платить заранее - до прихода платежек. Как посчитали в Федеральной налоговой службе, кому-то это может быть удобно. Сейчас квитанции на уплату приходят к 1 ноября, а заплатить по ним нужно до 1 декабря. Многие не успевали, или им вовремя не приходили уведомления.

Чтобы не попадать на пени и штрафы, можно будет отправить деньги государству заранее. Индивидуальные счета появятся в Федеральном казначействе. Туда можно будет перечислить любую сумму. А налоговая потом спишет столько, сколько нужно. Досрочно можно будет отдать три вида налогов: на транспорт, землю и имущество (дом или квартиру). При этом заплатить можно будет не только за себя, но и за другого человека, например родственника. Если вдруг на счете остались деньги и они срочно понадобились, их можно будет вернуть. Для этого достаточно будет написать заявление в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ).

С одной стороны, новшество вроде бы удобно. Можно один раз положить на счет крупную сумму, а потом несколько лет не вспоминать о своих долгах перед казной. С другой, у россиян нет такого доверия к государству, чтобы отдавать ему деньги заранее. Поэтому есть большие сомнения, что новый сервис будет пользоваться спросом.

КСТАТИ

Напомним, сейчас все налоги можно платить онлайн. На сайте nalog.ru есть сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Чтобы открыть его, достаточно один раз сходить в налоговую или в МФЦ. После этого все общение с налоговиками будет виртуальным.