Как купить "Мерседес" полковника Захарченко меньше, чем за миллион рублей

СЕГОДНЯ 22:54 2018-07-17T23:28:38+03:00

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Территориальные управления Росимущества начали акцию по продаже автомобилей, "обращенных на основании судебных решений в доход государства по громким коррупционным правонарушениям". Речь идет о машинах, которые перевозили самых известных мздоимцев России.

В Сахалинской области ждут своих новых хозяев Lexus LX 570 2010 года выпуска (начальная цена аукциона 2 642 000 руб.) и ГАЗ 21 1968 года выпуска (начальная цена аукциона 895 000 руб.). Автомобили принадлежали экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. В описании говорится, что Lexus в хорошем состоянии, но "имеет незначительные дефекты кузова, возникшие в ходе эксплуатации".

Кстати, в апреле этого года с электронного аукциона ушел трехлетний Бентли Континенталь GT Хорошавина шоколадного цвета за 5 961 887,37. Его приобрел московский автоблогер Петр Бакулов для перепродажи. А вот коллекция часов сахалинского мздоимца стоимостью более 602 миллионов рублей была передана судебными приставами в Гохран Минфина России.

Автомобили принадлежали экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину

Одновременно Росимущество Ростовской области предложило на торги Mersedes Benz E250 CGI бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Начальная стоимость автомобиля 2010 года выпуска - 986 000 рублей. Неплохая цена, если учесть, что машинка пробежала всего 20 тысяч километров.

К торгам присоединилось управление Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе. Там торгуют BMW Х1 ХDRIVE 28I 2012 года выпуска и Infiniti G 25 2011 года выпуска. Начальная стоимость автомобилей - 1 286 000 рублей и 1 011 500 рублей соответственно. Машины до суда принадлежали экс-заместителю директора департамента лесного комплекса Тюменской области Александру Пайвину.

Mersedes Benz E250 CGI бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко

- Принять участие в аукционе может каждый, подавший заявку в установленном порядке, преференций для приобретения имущества для кого-либо не предусмотрено. Для подачи заявки и участия в торгах необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Росимущества, сайтах указанных территориальных органов, на сайте www.torgi.gov.ru, и в разделе "Продажа государственного и муниципального имущества" найти номера извещений: 130718/10503885/01, 100718/0003239/01, 120718/0272349/02, - прокомментировали "КП" в ведомстве.

Отметим, что все денежные средства, полученные от реализации имущества на аукционе, подлежат перечислению в федеральный бюджет.

Напомним, на прошлой неделе следователи СК России завершили расследование трех эпизодов о взятках экс-полковника Дмитрия Захарченко и передали изъятую в квартире его сводной сестры валюту на 9 миллиардов рублей в бюджет. В ведомстве отметили, что продолжается расследование других преступных эпизодов в которых принимал участие подсудимый.