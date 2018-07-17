2018-07-17T13:51:10+03:00
Общество

Шанхайский предметный рейтинг: 17 российских вузов в числе лучших в мире

МГУ, кстати, не абсолютный лидер, в списке также появились интересные новички
Ксения КОНЮХОВА
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Недаром ВШЭ - один из лучших ВУЗов; чтобы просто подать документы приходится отстоять очередь.Недаром ВШЭ - один из лучших ВУЗов; чтобы просто подать документы приходится отстоять очередь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В топ обновленного Шанхайского предметного рейтинга лучших вузов мира (ARWU) попали 17 российских университетов. Особенность ARWU в том, что это по сути 54 рейтинга по отдельным направлениям подготовки: экономика, математика, клиническая медицина, нанотехнологии, океанография и многие другие.

Лидерами по охвату оказались Новосибирский государственный университет и Высшая школа экономики — они попали в восемь и в пять предметных рейтингов, соответственно. Например, НГУ вошел в число лучших вузов по горным наукам, химии и математике, а ВШЭ — по экономике, социологии и политическим наукам.

МГУ и СПбГУ не в топе, но на высоких позициях по отдельным направлениям. Санкт-Петербургский госуниверситет оказался на 32 строчке по автоматизации и управлению, а МГУ занял 44 место по математике.

Есть в Шанхайском рейтинге и новички — например, Российская экономическая школа, РГУ нефти и газа, РХТУ имени Менделеева, Санкт-Петербургский ИТМО, Нижегородский университет имени Лобачевского и УрФУ.

Как составляется рейтинг

Чтобы участвовать в рейтинге, вузу необходимо было набрать определенное число научных публикаций за последние 6 лет (для каждого предмета — свое). Кроме публикаций, учитывалась ещё и научная репутация и цитируемость вуза, а также число призеров и победителей выдающихся наград в своей области (например, Нобелевских или Филдсовских лауреатов в числе сотрудников вуза).

Что нам с того?

И что со всем этим знанием делать абитуриенту? На такие рейтинги стоит ориентироваться, если ты уже определился со своим направлением, и теперь присматриваешься к конкретным вузам. С помощью такого списка проще выбрать лидеров в одной области. С другой стороны, в таких рейтингах нет ни слова о таких важных для студента вещах, как общежития, стипендии и особенности преподавания. Поэтому тем, кто не собирается делать карьеру в науке, менять из-за обновленного рейтинга планы на поступление не стоит.

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