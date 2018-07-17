2018-07-17T17:31:18+03:00
Экономика

В России на четверть увеличилось производство сигарет

Несмотря на все запреты, мы стали больше курить?
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Росстате сообщили, что в июне 2018 года в России произведено на 24,4% больше сигарет, чем годом ранее. За первое полугодие наши фабрики изготовили 131 млрд. сигарет.

Выходит, антитабачные меры не работают? Цены поднимаем, рекламу запрещаем, а курева делают все больше и больше.

- Дело в росте акцизов, - объяснил «КП» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - С 1 июля увеличились сборы с сигарет. Табачники знали об этом, поэтому заранее начали работать в три смены — чтобы выпустить побольше сигарет до повышения ставок. Так они смогли легально недоплатить бюджету несколько млрд. рублей. Этим и объясняется подъем производства в первом полугодии.

Статистика свидетельствует, что антитабачная кампания, начавшаяся в 2014 году, все же работает. Количество курильщиков в России за четыре года снизилось с 40 до 30 млн. человек. При этом, отрасль по-прежнему приносит государству большие деньги. В 2017 году за счет акцизов и налогов с сигарет казна пополнилась на 600 млрд. руб.

Напомним, с 1 июля акцизы на сигареты поднялись на 10%. Средняя стоимость пачки увеличилась на 7,2 рубля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Новости 24
Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах
Премьер Польши: восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за политики России
Лишний вес признали причиной психических расстройств
Оскорбление дайвера стоило Tesla 2 миллиарда долларов
В Австралии началось предварительное расследование против RT
Путин выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье" в среду
Представители России, Украины и ЕС начали в Берлине трехстороннюю встречу по газу
Гризли пытался напасть на сплавлявшегося по реке спортсмена
Памела Андерсон объяснила, откуда взялись русофобские настроения в США
Лукашенко обвинил российские компании в транзите санкционной продукции через Белоруссию
Британия оштрафовала организацию Vote Leave из-за нарушения в подготовке референдума по Brexit
Во время ЧМ-2018 фанаты потратили в Москве 96,6 млрд рублей
Президент Нигерии поручил вернуть обманутых в РФ болельщиков на родину
Порошенко приказал военным бороться с досмотром кораблей в Керченском проливе
«АвтоВАЗ» представил обновленный седан Lada Granta
Украина в английском суде проиграла апелляцию по иску «Татнефти»
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки по ипотеке
Начальником генштаба вооруженных сил Канады назначен украинец
Тюменская область развивает сотрудничество с ЛУКОЙЛОМ
Черчесова и игроков сборной России по футболу наградят в Госдуме
Бывшему начальнику ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявили обвинение в коррупции
Порошенко уверен, что Украина остается приоритетом для США и НАТО
Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах
Бывший посол США: «Путин одержал фантастическую победу в Хельсинки»
Кабмин рассматривает варианты поддержки регионам после повышения уровня МРОТ
Госдума приняла закон о возможности уплаты налогов физлицами авансом
В Южной Корее потерпел крушение вертолет: 5 человек погибли