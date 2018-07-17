В России на четверть увеличилось производство сигарет

СЕГОДНЯ 13:57 2018-07-17T17:31:18+03:00

Несмотря на все запреты, мы стали больше курить?

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В Росстате сообщили, что в июне 2018 года в России произведено на 24,4% больше сигарет, чем годом ранее. За первое полугодие наши фабрики изготовили 131 млрд. сигарет.

Выходит, антитабачные меры не работают? Цены поднимаем, рекламу запрещаем, а курева делают все больше и больше.

- Дело в росте акцизов, - объяснил «КП» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - С 1 июля увеличились сборы с сигарет. Табачники знали об этом, поэтому заранее начали работать в три смены — чтобы выпустить побольше сигарет до повышения ставок. Так они смогли легально недоплатить бюджету несколько млрд. рублей. Этим и объясняется подъем производства в первом полугодии.

Статистика свидетельствует, что антитабачная кампания, начавшаяся в 2014 году, все же работает. Количество курильщиков в России за четыре года снизилось с 40 до 30 млн. человек. При этом, отрасль по-прежнему приносит государству большие деньги. В 2017 году за счет акцизов и налогов с сигарет казна пополнилась на 600 млрд. руб.

Напомним, с 1 июля акцизы на сигареты поднялись на 10%. Средняя стоимость пачки увеличилась на 7,2 рубля.