«Нафтогаз» отверг предложение Кремля по сохранению украинского транзита

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-17T14:27:31+03:00

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На исторической встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки говорили, кажется, обо всём. О мифических «русских хакерах», замирении в Сирии, глобальном разоружении. И только Украину обошли стороной. Ну не нужен никому Киев - что на западе, что на востоке. Лишь один раз Путин упомянул украинскую газотранспортную систему (ГТС). Как известно, контракт на транзит российского «голубого топлива» в Европу по «жовто-блакитной трубе» истекает в 2019 году. И, кстати, тогда же ожидается ввод второй нитки газопровода «Северный поток» - по дну Балтики напрямую из Ленинградской области в Германию. Но русские люди - добрые люди. Киеву дали было возможность сохранить лицо:

- Россия готова сохранить транзит через территорию Украины, если та прекратит «газовый спор» в Стокгольском арбитражном суде, - предложил Путин на итоговой пресс-конференции после саммита с Трампом.

Однако у Киева на сей счет, как всегда, оказалось особое мнение:

- Спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже решил Стокгольмский арбитраж, - заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. - Готовы ли «Газпром» и Германия остановить строительство «Северного потока-2» до окончания нового арбитража?

Что ж, разборки между двумя славянскими странами в шведском суде - такие же старые, как и прочие украинские «обидки на москалей». «Нафтогаз» бодается с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже с 2010 года: то цена транзита российского газа его не устраивает, то другие условия. По последнему спору арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $2,6 миллиарда, но наши юристы подали апелляцию, дело по-прежнему рассматривается. То есть господин Витренко, мягко говоря, заблуждается: ничего Стокгольмский суд еще не «решил».

- Позиция киевских властей проста: любое взаимодействие с Москвой (в политике ли, в бизнесе), даже если оно выгодно, - это «зрада» (национальное предательство), - комментирует политолог, эксперт по Украине Владимир Рогов. - Поэтому «назло москалям» страна раз за разом стреляет себе в ногу. В итоге даже Германия, у которой с Россией отнюдь не все гладко, предпочитает форсировать строительство «Северного потока-2», нежели зависеть от украинской ГТС.