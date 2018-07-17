Арест Марии Бутиной - месть Трампу от демократов?

СЕГОДНЯ 14:50 2018-07-17T14:59:35+03:00

Именно Мария задавала будущему президенту США вопрос об отношениях с Россией. Разве это - уже криминал?

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С Марией я познакомился лет шесть назад, когда оформлял лицензию на гражданское оружие и параллельно описывал свои бюрократические мытарства в «Комсомолке» и у себя в блоге. Тогда еще не была отлажена работа сайта Госуслуг, лицензионно-разрешительная система скрипела, словно заржавевшая мясорубка, и каждый этап на пути к заветному разрешению приходилось брать на абордаж. Мария тогда сама вышла на меня в соцсетях и подсказывала, как минимизировать потерю времени в этом непростом процессе.

На тот момент ее организация «Право на оружие» только набирала обороты, превращаясь в мощную структуру с десятками представительств по стране. Мария периодически приглашала на свои семинары и митинги за право граждан защищать себя. Выступала как эксперт на страницах «КП», боролась за легализацию короткоствольного оружия (боевых пистолетов) для населения, а также за совершенствование законов по гражданской самообороне.

Она действительно увлечена этой темой и ее энергии хватило бы на троих активных политиков. Но как раз политики в ее деятельности было меньше всего. Ведь «Право на оружие» объединяет людей абсолютно полярных взглядов.

Тем удивительнее было увидеть ее у микрофона во время предвыборной кампании Трампа на одном из его выступлений (кажется в Лас-Вегасе). Мария тогда задала вполне логичный для гражданина России вопрос - как он будет выстраивать внешнюю политику по отношению к нам. И Трамп ответил, что будет стараться налаживать мосты.

Мария регулярно бывала на выставках Национальной Стрелковой Ассоциации.Фото: facebook.com

Мария часто бывала в Америке, в последние годы училась там на магистра международных отношений, контактировала с Национальной стрелковой ассоциацией. Бывала в гостях у них, привозила их представителей в Россию... И, возможно, именно в этих контактах и кроются ее нынешние проблемы. В отличие от России, это не просто клуб по увлечениям. НСА в Америке - одна из мощнейших лоббистских групп, которая традиционно поддерживает республиканцев и жертвует на их предвыборные кампании огромные суммы. Связав «русскую шпионку» с НСА и выборами президента, противники республиканцев могут ударить по имиджу последних. «Шпионский» скандал в стане конкурентов - ой как на руку демократам.

Стоит ли напоминать, что задержана Мария была накануне встречи Путина и Трампа, на которой традиционно поднимался и вопрос о вмешательстве России в американские выборы. Таких совпадений не бывает. Тем более, что претензии у американской Фемиды к Бутиной появились еще в апреле. И за это время она, опасаясь ареста, вполне могла вернуться на родину. Но, очевидно, не чувствовала за собой никакой вины. И в итоге попала в жернова внутриполитической борьбы американских политиков.

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