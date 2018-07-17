Аэрофлот получил сразу два авиационных «Оскара»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-17T16:23:31+03:00

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Большой бальный зал лондонского отеля. Топ-менеджеры авиакомпаний всего мира с нетерпением ждут результатов. Ведущий церемонии объявляет лучшую авиакомпанию Восточной Европы: «Аэрофлот»!

В этой номинации «Аэрофлот» становится безоговорочным лидером в седьмой раз. С 2016 года компания подтверждает свой рейтинг «четыре звезды», присвоенный агентством Skytrax. А это значит, что она – в одном ряду с лучшими авиаперевозчиками Европы.

Аэрофлот совершил прорыв и в другой номинации: его бортовое питание в классе премиум-эконом признано лучшим в мире. Российский перевозчик превзошел показатели мирового гранда Singapore Airlines, которая долгое время удерживала пальму первенства в этой категории.

В конкурсе 2018-го года участвовали 335 авиакомпаний. С 1999 года World Airline Awards сравнивают с «авиационным Оскаром», который присуждает главный в мире оценщик услуг авиакомпаний - британское консалтинговое агентство Skytrax. Его решения основываются на отзывах экспертов, а также пассажиров, количество которых в базе данных предыдущего исследования – почти 25 млн. человек.

-Аэрофлот неуклонно пополняет свою коллекцию «авиационных Оскаров», - заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. – Нынешний набор наград World Airline Awards от агентства Skytrax показывает, что наша авиакомпания стабильно поддерживает качество сервиса на высоком международном уровне. Более того, Аэрофлот уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей – качеству и разнообразию бортового меню. Получить эту премию – высокая честь для любой авиакомпании мира. Для Аэрофлота это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше, еще популярнее, во всех отношениях удобнее для пассажиров, забота о которых – наш высший приоритет.