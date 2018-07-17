2018-07-17T17:33:42+03:00
Общество

Иностранные студенты все чаще выбирают Тюменский государственный Университет

Выпускник американского вуза Уильям Джулиан решил продолжить образование в Тюмени
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Уильям Джулиан окончил с отличием бакалавриат по биохимии в Университете Вермонта и когда рассматривал варианты, где ему продолжить обучение дальше остановился не на родном вузе, а выбрал программу магистратуры «Биологическая безопасность растений» Института X-BIO (Институт экологической и сельскохозяйственной биологии) ТюмГУ. Обучение здесь ведется на английском языке, а самые современные методы образования и актуальные проблемы, которые изучают на базе магистратуры, позволят американскому студенту существенно продвинуться в своих научных изысканиях.

– Познакомившись с исследовательскими лабораториями в X-BIO, Уильям планирует продолжить здесь свое образование в магистратуре «Биологическая безопасность растений», – рассказывает проректор ТюмГУ Андрей Толстиков. – Это новая магистерская программа, призванная подготовить будущих исследователей в области решения актуальных проблем, так называемых «больших вызовов», стоящих перед современной наукой и производством. Таким вызовом, например, является устойчивость к действию антибиотиков возбудителей заболеваний – проблема для медицины и сельского хозяйства.

В X-BIO аккумулированы группы исследователей, занимающиеся этой проблемой в разных аспектах, в том числе изучая паразитов и переносчиков возбудителей заболеваний (летучих мышей, насекомых и клещей), физико-химические аспекты использования пестицидов, а также получая новые антимикробные химические соединения с целью разработки новых биопестицидов. В X-BIO биологи, химики и физики объединяют свои усилия, работая вместе над междисциплинарными проектами, в тесной кооперации с ведущими исследовательскими институтами Российской академии наук и зарубежными университетами из Бразилии, Германии, Новой Зеландии, США, Чехии и ЮАР.

Отдельный интерес для сотрудников X-BIO представляют инженерные решения и цифровые технологии в умном сельском хозяйстве, в частности созданию прикладных пакетов программ для агродронов, используемых для мониторинга агрикультур и в биологическом методе борьбы с вредными организмами.

– В университете есть отличная технологическая, инструментальная база для этой программы, – комментирует свое решение Уильям Джулиан. – Для меня было полной неожиданностью то, что увидел в лабораториях X-BIO. Даже в моем университете в Америке я не видел таких микроскопов и такого современного оборудования.

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