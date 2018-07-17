2018-07-17T17:48:10+03:00
Общество

Спроси у министра просвещения России

Любой желающий может направить вопрос Ольге Васильевой
Павел ЧЕРНЫШОВ
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29 августа в одной из московских школ состоится встреча Министра просвещения России Ольги Васильевой с родителями школьников. Общение пройдёт в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны. В этот раз на связь с центральной площадкой в Москве выйдут 8 российских городов из шести федеральных округов. Благодаря онлайн-трансляции за Общероссийским родительским собранием следить можно будет из любой точки страны и мира.

Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на сайте http://edu.gov.ru/opc-view, и через аккаунты Министерства просвещения России в соцсетях. Наиболее острые из них станут предметом обсуждения в ходе собрания.

Партнёром в организации и проведении Общероссийского родительского собрания выступает общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей», одним из стратегических направлений работы которой является родительское просвещение.

Напомним, Общероссийское родительское собрание – традиционная встреча в преддверии нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.

В 2017 году в адрес Министра поступило более 3000 вопросов, большинство из которых касались нововведений в школьную программу, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, качества учебников. На встрече с Министром обсуждались проблемы, связанные с инклюзивным образованием, работой медицинских кабинетов в школах, сборами денег с родителей, трудовым воспитанием, организацией детского отдыха, семейного образования. Наибольший интерес вызвало введение устной части единого государственного экзамена по русскому языку и перспективы появления обязательных экзаменов по иностранному языку и истории.

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