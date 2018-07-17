Чрезвычайная рыбная конференция может пройти в Москве накануне ВЭФ-2018

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-17T18:15:36+03:00

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Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) рассматривает вопрос о проведении Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса в Москве в начале сентября. Основанием для созыва уже второй раз в течение этого года рыбаков со всей страны стали обсуждаемые в правительстве по инициативе "Русской рыбопромышленной компании" предложения по изменению базовых принципов Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», принятого в 2016 году. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе ВАРПЭ.

- В ассоциацию поступают обращения экипажей рыбопромысловых судов Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов. Трудовые коллективы обеспокоены возможным изменением «исторического принципа» закрепления квот, потому что это означает разрушение законодательных основ стабильной работы десятков тысяч человек в отдаленных прибрежных регионах России, - подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

На Всероссийской конференции будут обсуждать те действия органов власти, которые предприняли чиновники после состоявшегося в феврале IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Не останутся в стороне и итоги работы Росрыболовства по перезаключению договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что «легитимность участников Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса не будет поставлена под сомнение, так как делегаты конференции будут выдвинуты на собраниях избранных делегатов IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, которые состоятся совместно с заседаниями органов управления региональных рыбацких ассоциаций и профсоюзных организаций».

- Дату проведения конференции определим с учетом решений региональных собраний делегатов. Но вполне возможно, что люди соберутся уже в начале сентября, так как обеспокоенность в отрасли чрезвычайно высокая, - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Напомним, экипажи рыбопромысловых судов бьют тревогу. По мнению рыбаков, аукционы на вылов краба «убьют» рыбную отрасль и обанкротят предприятия. Они также написали уже второе Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, остановить затеваемую в интересах одной рыболовной компании перекройку отраслевого законодательства и поручить правительству РФ обеспечить стабильность базовых принципов работы важнейшей отрасли.