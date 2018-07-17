2018-07-17T18:26:43+03:00
Общество

Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал изменения в пенсионном законодательстве

В первом чтении документ рассмотрят на пленарном заседании 19 июля
Павел ЧЕРНЫШОВ
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17 июля комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Документ также рассмотрели комитеты-соисполнители - комитет по охране здоровья и комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока также поддержали документ, сообщило агентство РИА «Новости».

При этом комитет в проекте заключения к законопроекту предлагает разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы. Кроме того, комитет считает необходимым принять меры, обеспечивающие выплату пособия по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и рассмотреть возможность внедрения страховых принципов социальной защиты работников от безработицы.

Помимо этого, согласно документу, парламентарии считают необходимым законодательно закрепить порядок роста страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию, а также в целях сохранения трудоспособности граждан развивать систему медицинской профилактики и повышение качества медицинского обслуживания.

- Надо предлагать некую программу защиты прав граждан предпенсионного возраста. Необходимо выработать меры, направленные на предотвращение молодежной безработицы, — сообщил на заседании глава комитета Ярослав Нилов.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость проработки механизма назначения пенсий по инвалидности для предотвращения возможных проблем в этой сфере.

Как сообщил ранее во вторник председатель правительства Дмитрий Медведев, в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве Госдума рассмотрит на пленарном заседании 19 июля.

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