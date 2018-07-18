Теплый чемпионат

СЕГОДНЯ 08:00 2018-07-18T02:05:29+03:00

Летние отключения горячей воды – такая же российская традиция, как оливье на Новый год и когда-то ворчание в адрес сборной по футболу. Нынешний чемпионат дал новый повод для творчества – интернет кишел мемами на тему Роналдо и кипятильников

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В итоге и наша сборная выступила достойно, и московские энергетики обеспечили гостям в прямом смысле горячий прием.

Как и положено, работа городских коммунальщиков осталась за кадром праздничных репортажей. Значит – все работало, как часы, ведь обычно эту сферу городской жизни замечают только когда приключаются какие-то сбои. Именно на работниках комплекса городского хозяйства лежало обеспечение столицы, ее жителей, прибывших спортсменов и туристов электричеством, светом, водой и теплом, на их плечах было наведение порядка на столичных улицах после буйного празднования футбольных побед или эмоциональных переживаний по поводу поражений.

Одним из важных элементов, обеспечивших полноценный комфорт прибывших в Москву футбольных команд и их фанатов, стало и наличие в кранах горячей воды. Накануне Чемпионата мира в СМИ и социальных сетях много писали об ужасной привычке московских властей отключать на лето горячую воду, усложняя тем самым и без того непростую жизнь горожан и туристов. На самом же деле все оказалось не так страшно. По согласованию с Правительством Москвы и организаторами Чемпионата занимающаяся теплоснабжением столицы компания МОЭК составила график летних ремонтных работ так, чтобы во время Чемпионата горячее водоснабжение присутствовало на всех 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы и т.п.), а также в более чем 1200 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков. Так что ни звезды мирового футбола, ни их поклонники без душа не остались.

Тем не менее, чтобы успеть полностью подготовиться к будущему отопительному сезону (кстати, самому протяженному среди мегаполисов мира – 200-230 дней в году) у остальных жителей Москвы профилактические работы на тепловых сетях шли и во время игр Чемпионата. Кстати, к его завершению МОЭК успел подготовить к отопительному сезону более половины тепловых сетей Москвы.

Как нам рассказали в МОЭК, помимо плановых работ в городе, специалисты компании во время тренировок и матчей на стадионах «Лужники» и «Спартак» дежурили в круглосуточном режиме. Оперативные бригады энергетиков были оснащены современными спецмашинами, оборудованными электростанциями, оборудованием для электро- и газосварки, насосами, вентиляторами и прочей техникой. К счастью, ничего из этого оборудования не пригодилось. Как говорят в МОЭК, «на спортивных и инфраструктурных объектах никаких происшествий, связанных с теплоснабжением, во время Чемпионата не было».

Кстати, именно МОЭК обеспечивает возможность подогрева футбольных полей «Лужников» и «Спартака». Компания поставляет теплоноситель к стадионам, здесь он нагревает специальную незамерзающую жидкость, которая по разветвлённой системе проложенных под газоном трубочек создаёт нужный микроклимат для его правильного роста. Разумеется, этим летом система подогрева полей не пригодилась, но возможность играть на открытом газоне даже при отрицательных температурах наружного воздуха здорово расширяет возможности Москвы как футбольного центра.

Как отметил главный инженер МОЭК Андрей Зенин, «мы профессионально выполнили свою работу и, разумеется, нам приятно осознавать, что мы оказались причастны к такому грандиозному празднику, как Чемпионат мира по футболу. Но теплоснабжение – более чем ответственная сфера, так что для нас режим работы по большому счету не изменился и после Чемпионата. К началу сентября мы должны подготовить систему теплоснабжения Москвы к зимним максимальным нагрузкам».