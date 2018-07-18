2018-07-18T13:19:50+03:00
Звезды

«В этих ужасных розочках»: сильно поправившую супругу Пирса Броснана осудили за то, что она перестала следить за собой

При этом, самого актера все устраивает
Ольга АНТОНОВА
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На днях исполнитель роли Джеймса Бонда и Шей Смит пришли на лондонскую премьеру фильма Mamma Mia! 2На днях исполнитель роли Джеймса Бонда и Шей Смит пришли на лондонскую премьеру фильма Mamma Mia! 2Фото: REUTERS
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Двадцать лет назад, когда Кили Шей Смит пришла на интервью к Пирсу Броснану она была высокой, фигуристой брюнеткой. Но время шло, и папарацци год за годом фиксирует как супруга актера становится все полнее. Броснану даже задавали интервью журналисты, как он относится к тому, что его окружают женщины модельной внешности, а его благоверная совсем не такая.

«Она — одна из миллиона. Я рад, что нашел ее», - был лаконичен актер. И добавил: «Что, худоба это самое главное в человеке?!» Кстати, при этом же регулярно в сети появляются снимки Пирса, страстно целующего Кили.

Злопыхатели раскритиковали образ Кили Фото: REUTERS

Злопыхатели раскритиковали образ КилиФото: REUTERS

На днях исполнитель роли Джеймса Бонда и Шей Смит пришли на лондонскую премьеру фильма Mamma Mia! 2. Кили надела голубое платье выше колена, продемонстрировав эффектное декольте и изящные ноги. Но пользователи Сети разделились во мнении относительно наряда журналистки.

Злопыхатели раскритиковали образ Кили, посчитав, что платье ее полнит. Поклонницы ее супруга и вовсе посчитали, что этот наряд только добавил образу «деревенского».

«Ужасные розочки!», « Шифон и кружева точно не ее», «Зачем выбирать платье, которое полнит», "Зачем же так себя запускать, она явно не следит за своим питанием!"- высказались пользователи.

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