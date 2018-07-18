Сколько стоил «финский» гардероб Мелании Трамп

СЕГОДНЯ 13:32 2018-07-18T13:40:56+03:00

Oбраз, в котором Мелания прибыла в Финляндию, обошелся ей порядка 17 тысяч евро Фото: REUTERS

Посмотрели бренды и модели, которая выбрала первая леди для визита с супругом в Хельсинки

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Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки 16 января, и этот саммит уже назвали историческим в сфере налаживания отношений между двумя сверхдержавами. Глава Белого дома посетил Финляндию вместе со своей супругой и тот как была одета Мелания Трамп обсуждали все европейские СМИ. Супруга главы США признанная икона стиля и каждый ее выход в свет интересен для западных fashion- экспертов.

Традиционно во время деловых поездок первые лица государства как минимум раз в день меняют наряд. Мелания не оказалась исключением.

Первое, чем она удивила встречающих, да и всех, кто увидел ее фотографии с трапа самолета, — сезонность одежды. Первая леди США, судя по всему, думала, что в Финляндии холодно и летом, поэтому появилась в пальто, хоть и нараспашку.

Но этот факт не смог перетянуть на себя все внимание, потому что образ оказался идеальным.

Образ Мелании состоял из:

– обтягивающие коричневые кожаные брюки от Ralph Lauren за 1990 евро,

– белую рубашку безукоризненного кроя от Isoude примерно за 2000 евро

– и серое пальто с отстрочками на карманах в цвет брюк тоже от бренда Isoude стоимостью 3995 евро.

Дополнила этот деловой образ первая леди США:

– балетками Christian Louboutin за 445 евро

– и сумкой Hermes Birkin — все в тон брюкам.

Первая леди США, судя по всему, думала, что в Финляндии холодноФото: REUTERS

А вот цена этой сумочки варьируется от 4 тысяч долларов до 379 тысяч долларов. Однако знаменитости чаще всего покупали себе сумки примерно за 10 тысяч долларов (8500 евро).

Итого образ, в котором Мелания прибыла в Финляндию, обошелся ей порядка 17 тысяч евро (примерно 1 млн 246 тысяч рублей).

Вечерний образ первой леди США выглядел скромнее. Никто не понял, почему Мелания, вопреки тому, что на улице стояла летняя жара 30 градусов, все-таки надела платье-пальто. Быть может, потому что это пальто лимонного цвета с поясом-бабочкой от Gucci стоимостью 3700 долларов (примерно 231 тысячу рублей). А в Gucci жарко не бывает!