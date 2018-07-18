2018-07-18T13:40:56+03:00
Общество

Сколько стоил «финский» гардероб Мелании Трамп

Посмотрели бренды и модели, которая выбрала первая леди для визита с супругом в Хельсинки
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Oбраз, в котором Мелания прибыла в Финляндию, обошелся ей порядка 17 тысяч евроOбраз, в котором Мелания прибыла в Финляндию, обошелся ей порядка 17 тысяч евроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки 16 января, и этот саммит уже назвали историческим в сфере налаживания отношений между двумя сверхдержавами. Глава Белого дома посетил Финляндию вместе со своей супругой и тот как была одета Мелания Трамп обсуждали все европейские СМИ. Супруга главы США признанная икона стиля и каждый ее выход в свет интересен для западных fashion- экспертов.

Традиционно во время деловых поездок первые лица государства как минимум раз в день меняют наряд. Мелания не оказалась исключением.

Первое, чем она удивила встречающих, да и всех, кто увидел ее фотографии с трапа самолета, — сезонность одежды. Первая леди США, судя по всему, думала, что в Финляндии холодно и летом, поэтому появилась в пальто, хоть и нараспашку.

Но этот факт не смог перетянуть на себя все внимание, потому что образ оказался идеальным.

Образ Мелании состоял из:

– обтягивающие коричневые кожаные брюки от Ralph Lauren за 1990 евро,

– белую рубашку безукоризненного кроя от Isoude примерно за 2000 евро

– и серое пальто с отстрочками на карманах в цвет брюк тоже от бренда Isoude стоимостью 3995 евро.

Дополнила этот деловой образ первая леди США:

– балетками Christian Louboutin за 445 евро

– и сумкой Hermes Birkin — все в тон брюкам.

Первая леди США, судя по всему, думала, что в Финляндии холодно Фото: REUTERS

Первая леди США, судя по всему, думала, что в Финляндии холодноФото: REUTERS

А вот цена этой сумочки варьируется от 4 тысяч долларов до 379 тысяч долларов. Однако знаменитости чаще всего покупали себе сумки примерно за 10 тысяч долларов (8500 евро).

Итого образ, в котором Мелания прибыла в Финляндию, обошелся ей порядка 17 тысяч евро (примерно 1 млн 246 тысяч рублей).

Вечерний образ первой леди США выглядел скромнее. Никто не понял, почему Мелания, вопреки тому, что на улице стояла летняя жара 30 градусов, все-таки надела платье-пальто. Быть может, потому что это пальто лимонного цвета с поясом-бабочкой от Gucci стоимостью 3700 долларов (примерно 231 тысячу рублей). А в Gucci жарко не бывает!

Вечерний образ первой леди США выглядел скромнее Фото: REUTERS

Вечерний образ первой леди США выглядел скромнееФото: REUTERS

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
На колесах в темноте: слепой путешественник едет через всю Россию с 30 тысячами рублей в кармане
24-летний незрячий Владимир Васкевич рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как сэкономить на поездках и почему в Новосибирске тактильная плитка для незрячих бесполезна
Новости 24
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей
"Меркель больше не суперзвезда": Трамп указал канцлеру Германии на ее просчеты в миграционной политике
Правительство Украины вводит запрет на выплату вознаграждений на госпредприятиях
Антонов потребовал предоставить факты по делу о "вмешательстве" РФ в выборы
Россияне получат дополнительный выходной день для диспансеризации
Штукатур выиграл миллион фунтов в лотерее благодаря пропустившей его в очереди женщине
Порошенко заявил о введении санкций ЕС против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста
В ЕС выросли продажи российского автомобиля Lada
"Нафтогаз" предложил новую методику расчета стоимости транзита газа
Трамп назвал встречу с Путиным более успешной, чем с НАТО
Названа причина смерти Игоря Браславского
Посол России в США: секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было
87% туристов ЧМ-2018 готовы вернуться в Россию
Размещение в Японии системы ПРО США препятствует мирному договору с Россией
Товарный поезд с топливом сошел с рельсов на востоке Канады
Тюменская область и ФАС России развивают конкуренцию в регионе
Госдума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр
Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за эксперимент с коммунизмом в РФ
Через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍
Погибшая в Эймсбери женщина сама нанесла яд себе на запястья
Компания МТС опровергла сообщения о сбоях сети