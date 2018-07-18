Как устроена самая современная система водоочистки и как микроорганизмы перерабатывают нефть?

СЕГОДНЯ 15:44 2018-07-18T16:26:50+03:00

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Недавно «КП» подготовила материал о том, что экологов, которые пришли с инспекцией на Московский НПЗ напоили кристально чистой водой, которую смогли очистить здесь же, с помощью новейших биологических очистных сооружений «Биосфера». Читатели в откликах тут же поинтересовались, как такое возможно и попросили подробнее рассказать о системе очистки сточных вод, которая дает такие результаты. Журналисты издания переадресовали вопрос микробиологам, которые объяснили, что все дело в микроорганизмах, но и не только в них. В общем, рассказываем подробнее.

В нефтепереработке без воды никуда. Она используется для разогрева и охлаждения, приготовления реагентов, в качестве растворителя и много где еще. Современные технологии позволяют очищать промышленную воду и возвращать большую ее часть обратно в производство, остальную отправляя на городские очистные сооружения. А такие инновационные, как «Биосфера» Московского НПЗ, гарантируют практически замкнутый цикл.

В нефтепереработке без воды никуда

«Биосфера» для Москвы

Оказывается, схема работы «Биосферы» включает в себя несколько этапов. Сначала завод собирает всю воду, в том числе дождевые стоки, и направляет их на механические очистные сооружения закрытого типа. После чего вода поступает на «Биосферу». Здесь из нее мощным потоком воздуха «выбивают» механические примеси, пропускают через резервуар с полезными бактериями, флиртуют углем и процеживают сквозь наноячейки обратного осмоса.

Главное в этой системе мембранный биореактор

«Мембранный биологический реактор с илом - это «сердце» очистных сооружений. Здесь и происходит разложение органических соединений», - рассказывает главный технолог биологических очистных сооружений «Биосфера» Ирина БОГОВА.

По объему он, как полтора Патриарших пруда. И предназначен для финального удаления всех остатков нефтепродуктов. И именно здесь сточные воды смешиваются с илом, который содержит микрооорганизмы, способные перерабатывать все остатки. Это самый интересный этап: микроорганизмы начинают поглощать нефтепродукты.

Надо отметить, что работают не только бактерии, в процесс включаются различные водоросли, грибы и множество видов простейших микроорганизмов.\

Схема работы «Биосферы» включает в себя несколько этапов

«Это сообщество способно поглощать нефтепродукт, так как для него это еда. Или, говоря научным языком, необходимая для жизнедеятельности и роста органика. Благодаря тому, что эта систем живая она активно адаптируется, чтобы полностью выедать пищу. Какие-то виды не могут приспособиться, их становится меньше и они приходят в упадок, зато других – становится больше. Тут все по Дарвину: ведь согласно его теории, выживает не самый сильный, а тот, кто лучше умеет приспосабливаться», - добавляет инженер-технолог биологических очистных сооружений «Биосфера» Антон Семенов.

Так что же это за микроорганизмы такие?

Чаще всего, это раковинные амебы, жгутиконосцы и инфузории (те самые, которых в качестве примера приводят на уроках биологии в школе), также есть бактерии и нитчатые водоросли. В «Биосфере» это сообщество давно сформировалось. И микроорганизмы чувствуют себя хорошо.

Бактериями с Московским НПЗ поделились Люберецкие очистные сооружения

Бактериями с Московским НПЗ поделились Люберецкие очистные сооружения, поскольку их состав и качество в наибольшей степени подходит для процессов биологической очистки. К тому же подготовленные микроорганизмы адаптируются в более короткие сроки. В емкостях, где живут бактерии, созданы специальные условия: особая влажность, температурный режим от +22 до +32 °С.

Уход за ними соответствующий. Специалисты отслеживают, чтобы у бактерий было время на отдых, контролируют сбалансированность питания, комфортность среды. Чтобы бактерии не унесло с чистой водой, на выходе из биореактора установлены специальные мембраны с размером пор тоньше человеческого волоса.

Вот так. А после того, как бактерии сделали свою работу, воду пропускают сквозь 190 тонн активированного угля. Финальный этап – обратный осмос – это почти 1.5 тысячи специальных мембран с размером ячеек не больше молекулы воды. Такая современная технология гарантирует полное удаление загрязняющих веществ. Раз так, почему бы не выпить стакан чистой воды?