2018-07-18T16:29:25+03:00
Звезды

«Все же видно»: Глюк’oZу раскритиковали за слишком откровенный купальник

Поклонники сочли этот образ слишком вульгарным для мамы двоих детей
Ольга АНТОНОВА
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Сама певица никак не отрреагировала на критикуСама певица никак не отрреагировала на критикуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Глюк’oZа большую часть года примерная мама и трудоголик. Много выступает, ездит на гастроли, занимается спортом. Но наступает лето и красавицу не остановить: начинается время откровенных купальников и пляжных поз, глядя на которые трудно не свернуть голову. В прошлом году эта была серия фотографии из испанской Марбельи, где певица запечатлелась в пляже под душем и заставила неровно биться сердца многих поклонников. Среди каких песков запечатлелась звезда на этот раз, она не пояснила, но снимок получился очень горячим. Для фотосессии Глюк’oZа выбрала очень открытый купальник, который оставил мало места для воображения. Откровенный наряд едва прикрыл бюст артистки. Одни поклонники восхитились идеальной фигурой звезды, а другие накинулись на нее с критикой из-за ее купальника. «Ну уже разделась бы», «Все же видно», «Фигура бомба, купальник скандальный», «Куда муж смотрит? Точно «голодная’’. Дочки это видят», «Это уже перебор!», — прокомментировали фото подписчики.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Pic: @multikov
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Сама певица никак не отрреагировала на критику. 32-летняя Чистякова-Ионова не так давно уже публиковала кадр, на котором позировала в кружевном нижнем белье. Уже тогда артистку попытались пристыдить за непристойное фото. Но девушка так много занимается спортом и так следит за тем, чтобы ее тело было подтянутым и спортивным, что считает вовсе не задорным даже откровенные снимки.

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