Экономика просела по взяткам

СЕГОДНЯ 17:24 2018-07-18T17:34:40+03:00

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Борьба с коррупцией, как ни странно, дает результаты. На сей раз это заметили не чиновники - к их словам мы давно привыкли. О снижении уровня коррупции рассказали бизнесмены в ходе анонимного опроса Торгово-промышленной палаты. Он проводится регулярно с 2016 года. В этом году в исследовании приняли участие 41 тысяча предпринимателей.

39% из них отметили, что уровень коррупции за последний год снизился. 32% не заметили никаких изменений. А для 10% он, наоборот, вырос. Но это субъективный взгляд. Регулярно сталкивался с необходимостью дать взятку только каждый 10 опрошенный. Большинству (70%) время от времени приходится прибегать к подкупу. Никогда не давали взятки 17% предпринимателей.

На первом месте самых коррумпированных сфер – разрешительная система (получение лицензий, разрешений и справок). На втором месте - контрольно-надзорная деятельность госорганов. На третьем - сфера госзакупок. Бизнесмены отметили, что стало меньше проблем с санитарным надзором. Но если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Больше стали давать взяток при сделках с регистрацией недвижимости и закрытием бизнеса.

Больше трети предпринимателей признались, что им приходилось делать подарки должностным лицам для решения деловых вопросов. Большинство отделывались подарком до 25 тысяч руб. Каждому седьмому пришлось раскошеливаться на сумму от 25 до 100 тысяч руб. 4% опрошенных дарили подарки на сумму до 1 млн руб.

- Оценки уровня коррупции в нашей стране все еще очень высокие. Но, по мнению многих предпринимателей, он все же снижается. Это говорит о том, что меры предпринимаются правильные, - считает Дина Крылова, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей. - Нужно продолжать начатую работу. Добиваться прозрачных требований к бизнесу и применять риск-ориентированный подход. Когда проверять будут только те предприятия, которые могут реально нанести вред гражданам и окружающей среде. А не просто налагать огромные штрафы за несущественные нарушения, вынуждая предпринимателей откупаться. Для чиновников нужно вводить жесткие регламенты при оказании услуг предпринимателям – при выдаче разрешений, согласований и проведении проверок. Это будет препятствовать злоупотреблению служебным положением.

Крылова отметила, что проведенный опрос мало затронул проявления коррупции в связи с незаконным уголовным преследованием предпринимателей. Пострадавшие от заказных уголовных дел и рейдерства находятся в местах лишения свободы и физически не могут принять участие в опросе. Однако многочисленные жалобы, поступающие в адрес защитников прав предпринимателей в регионах, говорят о том, что серьезная работа в этом направлении еще предстоит.