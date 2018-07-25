СК: след Березовского в убийстве Политковской помешала установить Великобритания

СЕГОДНЯ 08:28 2018-07-25T08:35:13+03:00

Борис Березовский мог быть причастен к трем громким заказным убийствам в России в начале 21-го века Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный Лондон отказался работать с российскими следователями, так как это тогда "противоречило его национальным интересам"

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Бывший российский олигарх Борис Березовский мог быть причастен к трем громким заказным убийствам в России в начале 21-го века. Как выяснилось, его имя не случайно звучало в материалах убийства одного из лидеров партии "Либеральная Россия" Сергея Юшенкова (убит в 2003 году - прим. ред.), в деле застреленного журналиста Пола Хлебникова (убит в 2004 году - прим. ред.), и расправе в 2006 году над главным редактором русской версии журнала Forbes Анной Политковской.

"У него имелись не только определенные мотивы совершения этих преступлений, но и опосредованные связи с обвиняемыми и осужденными", - сообщил и.о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин в интервью газете "Коммерсантъ".

По мнению представителя СК России российским следователям тогда не удалось установить возможную роль предпринимателя Бориса Березовского в этих убийствах "в том числе из-за отказа в сотрудничестве британской стороны".

"Британские власти отказались с нами сотрудничать по всем этим делам под предлогом того, что это противоречит их национальным интересам, поэтому на многие вопросы следствие не смогло получить ответы", - подчеркнул Голкин.

Напомним, в 2013 году, уже бывший олигарх Березовский на 67 году жизни проиграл в Лондоне суд другому российскому олигарху, после чего покончил с собой.