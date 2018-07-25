Организм Роналду оказался на 13 лет моложе

СЕГОДНЯ 13:35 2018-07-25T13:44:49+03:00

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33-летний Криштиану Роналду, перешедший из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро, наделал много шума еще не выходя на поле. Во-первых, клуб в первый же день через интернет-аукцион продал 500 тысяч футболок с именем звезды на сумму в 55 млн. евро. Сколько из них достанется производителю формы, клубу и самой звезде - не известно. Но все потирают руки от этогй сделки.

Во-вторых, перейдя в туринский клуб, Роналду привел с собой миллионы подписчиков соцсетей. Их у красавчика только в Инстаграм 136 миллионов. Плюс 121 млн. в Фейсбуке (рекорд по лайкам) и еще более 70 миллионов в Твиттере. В результате на официальные соцсети «Юве» сразу подписалось более 400 тысяч человек, а канал YouTube за день перевалил за миллион просмотров. Уже даже появилась шутка, что это не «Ювентус» купил Роналду, а Роналду - «Ювентус».

Но еще больше всех поразили не эти рекорды португальца, а его результаты медобследования. Получается, что лучший футболист мира сумел обернуть время вспять.

Так итальянский журналист Маттео Бонетти в своём «твиттере» сообщил, что показатели португальского футболиста оказались ближе к тем, что обычно бывают у 20-летних игроков, в то время как Роналду 33 года. В организме форварда 7% жира, хотя средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%. Мышечная масса – 50% (средний показатель – 46%).

Словом, те скептики, которые критиковали покупку «старющей звезды», повержены. А что будет, когда Роналду выйдет на поле в новой форме?

ТТХ Роналду

Возраст - 33 года

Рост - 187 см.

Вес - 83 кг

Высота прыжка - 90 см.*

Максимальная скорость на ЧМ - 33,98 км/ч.

* - журналисты замерили, что на столько он отрывается от земли при ударе головой.