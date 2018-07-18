В центре Москвы на трансформаторной подстанции появится граффити с изображением Черчесова, Дзюбы и Акинфеева

СЕГОДНЯ 10:52 2018-07-18T12:26:45+03:00

Как будут выглядеть российские футболисты и их тренер на граффити, пока секрет Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В среду 18 июля на Садовнической улице появится большое граффити на стене электроподстанции общей площадью 65 квадратных метров. Художник изобразит трех русских богатырей, точнее двух футболистов и их тренера. Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов. После чемпионата мира по футболу эти имена у всех на слуху. И поделом.

- Нам поступило предложение изобразить их в полный рост, - рассказали «КП» в пресс-службе Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). - А мы уже не один раз участвовали в подобных проектах. Что лучше - серая стена или яркая картинка? Тем более после недавних событий Черчесов и компания для всей страны стали героями.

Исполнитель - художник стрит-арта Алексей Крючков. Именно он является автором работы «Война и мир» на улице Дмитрия Ульянова, 9а (станция метро «Академическая»). Там иллюстратор задействовал сразу две стены на здании электроподстанции, изобразив на одной воинов с оружием, а на другой голубя. Между ними узнается портрет писателя Льва Толстого.

Как будут выглядеть российские футболисты и их тренер, в МОЭСК пока не говорят. Секрет. Однако ждать осталось недолго.

Уже сегодня, 18 июля, состоится торжественное открытие граффити. Говорят, что основную часть работы Крючков уже выполнил. Осталось всего несколько штрихов.

КСТАТИ

​В Санкт-Петербурге нарисованный Станислав Черчесов не прижился. Первая жалоба поступила в городскую администрацию еще в конце июня, когда художники объединения HoodGraff только заканчивали первое граффити. Смольный разрешил оставить его до ноября. После проигрыша хорватам у Черчесова «отрезали» указательный палец. Тогда авторы решили закрасить портрет целиком и изобразить героя в другой позе.

Второе граффити с главным тренером российской сборной не просуществовало и недели. Теперь на всю стену растянулась надпись: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».

В третий раз граффити с главным футбольным тренером страны Станиславом Черчесовым не появится. По крайней мере, от создателей первых двух. Восстанавливать или закрашивать испорченный портрет на трансформаторной будке в Пушкарском саду уличные художники не намерены.

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С прославившимися на весь мир нарисованными болельщиками с сосисками, уже фотографируются жители района Кузьминки. А автор граффити признался, что не спрашивал разрешения и создал эту красоту за два часа (подробности). ​