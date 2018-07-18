Волонтеры помогают гостям на Московском урбанистическом форуме
Московский урбанистический форум проходит под самыми стенами Кремля, в парке Зарядье, и объединяет политиков, мэров мегаполисов, ведущих мировых архитекторов, представителей глобальных корпораций. 18 июля на форуме выступит Владимир Путин.
Но урбанфорум - это не только дискуссионная площадка: помимо деловой программы он включает городской фестиваль MUF Fest и лабораторию городских инициатив.
А помогают гостям всех площадок в парке “Зарядье” волонтеры. Добровольцы принимают активное участие, как в организации лекций, так и на фестивале. Для удобства всех ребят разделили на несколько “функций” - каждый отвечает за что-то свое. К слову, такой же способ организации использовали и во время Чемпионата мира.
Форум будет идти до 22 июля Фото: Ресурсный центр "Мосволонтер"
Волонтеры функции “навигация” подсказывают гостям форума, как пройти в тот или иной зал. “Ассистенты спикера” - это волонтеры, которые сопровождают выступающих ораторов на протяжении всего форума. В их задачу входит не только помощь иностранным гостям с переводом и навигацией в незнакомом городе:
“Мы пытаемся организовать правильно время. Вот, например, сегодня утром было уже три интервью и через полчаса еще одно, а мы до сих пор тут,” - говорят ребята.
В медиацентре добровольцы выдают гостям аккредитацию: ведь на форум нельзя прийти просто так.
Отдельная сфера ответственности - фестиваль и культурные площадки. Например, в павильоне “Заповедное посольство” они помогают гостям прогуляться по Москве в очках виртуальной реальности.