Волонтеры помогают гостям на Московском урбанистическом форуме

СЕГОДНЯ 13:35 2018-07-18T13:40:57+03:00

В качестве добровольцев в форуме принимают участие не только студенты и молодежь, но и серебряные волонтеры

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Московский урбанистический форум проходит под самыми стенами Кремля, в парке Зарядье, и объединяет политиков, мэров мегаполисов, ведущих мировых архитекторов, представителей глобальных корпораций. 18 июля на форуме выступит Владимир Путин.

Но урбанфорум - это не только дискуссионная площадка: помимо деловой программы он включает городской фестиваль MUF Fest и лабораторию городских инициатив.

А помогают гостям всех площадок в парке “Зарядье” волонтеры. Добровольцы принимают активное участие, как в организации лекций, так и на фестивале. Для удобства всех ребят разделили на несколько “функций” - каждый отвечает за что-то свое. К слову, такой же способ организации использовали и во время Чемпионата мира.

Форум будет идти до 22 июля Фото: Ресурсный центр "Мосволонтер"

Волонтеры функции “навигация” подсказывают гостям форума, как пройти в тот или иной зал. “Ассистенты спикера” - это волонтеры, которые сопровождают выступающих ораторов на протяжении всего форума. В их задачу входит не только помощь иностранным гостям с переводом и навигацией в незнакомом городе:

“Мы пытаемся организовать правильно время. Вот, например, сегодня утром было уже три интервью и через полчаса еще одно, а мы до сих пор тут,” - говорят ребята.

В медиацентре добровольцы выдают гостям аккредитацию: ведь на форум нельзя прийти просто так.

Отдельная сфера ответственности - фестиваль и культурные площадки. Например, в павильоне “Заповедное посольство” они помогают гостям прогуляться по Москве в очках виртуальной реальности.