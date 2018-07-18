«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Бурятии: «Такие акции – это вклад в борьбу с болезнью в будущем»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-07-18T12:39:05+03:00

Бурятия стала седьмым регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

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17 июля организаторы III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» приняли от представителей Бурятии флаг республики в знак того, что акция по тестированию на ВИЧ успешно состоялась.

Бурятия стала седьмым после Камчатки регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, инициированная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом («ГАЗ»).

Проведение акции - это очередной шаг к здоровой и информированной нации.

– В Бурятии многочисленные акции по привлечению населения к обследованию на ВИЧ уже стали традицией, – отметил и. о. министра здравоохранения Республики Бурятия Батор Будаев. – По каждому выявленному случаю ВИЧ-инфицирования проводятся определенные противоэпидемические мероприятия. Ведь даже несколько человек – это спасенные граждане страны, это предотвращение распространения заболевания и неоценимый вклад в борьбу с болезнью в будущем. Поэтому, когда речь идет о любых инициативах по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции, мы всячески поддерживаем их проведение.

Акция является значимым событием в жизни республиканского здравоохранения и Бурятии в целом.

Подводя итоги акции, Будаев призвал всех, у кого есть такая возможность, пройти тестирование на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в Центре СПИД или, по крайней мере, не проходить мимо, когда специалисты устраивают выездные мероприятия и предлагают сделать тест на месте.

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Важный этап диагностики

– Бурятия приняла участие в акции Минздрава России – и это очередной шаг к здоровой и информированной нации, – отметила замруководителя управления Роспотребнадзора Республики Бурятия Елена Кузьмина. – Сегодня как никогда важно, чтобы жители нашей страны, жители родной Бурятии, знали как пути передачи этой инфекции, так и методы профилактики, среди которых самым важным является своевременная диагностика. Это позволяет оперативно принять меры для лечения и предотвращения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции.

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Зампредседателя комитета по социальной политике Народного Хурала Республики Бурятия Светлана Будаева обратила внимание на то, что проводимая акция является значимым событием в жизни республиканского здравоохранения и Бурятии в целом. «Мы приветствуем подобные акции и считаем, что все органы власти задействованы в этом процессе. Такие акции дают возможность охватить все более широкие слои населения по обследованию на ВИЧ».

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Заболеваемость постепенно снижается

В рамках акции было проведено экспресс-тестирование на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, одном из флагманов промышленности Республики Бурятия. И. о. директора по персоналу Улан-Удэнского ЛВРЗ АО Желдорреммаш Наталья Канайкина выразила искреннюю благодарность Министерству здравоохранения Российской Федерации за предоставленную возможность сотрудникам предприятия узнать свой ВИЧ-статус без отрыва от производства.

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Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Екатерина Имеева отметила, что в Республике Бурятия проводится большой спектр профилактических программ с применением современных эффективных технологий:

– Ежегодно проводятся крупномасштабные информационные кампании в СМИ по предупреждению и профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди населения. Подобные мероприятия позволили избежать взрывного развития эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе и значительно снизить темпы увеличения заболеваемости. Если в 2000 году Бурятия находилась на втором месте в Сибирском федеральном округе по показателю заболеваемости, то по итогам 2017 года республика занимает десятое ранговое место из 12 регионов. Надеемся, что проведение Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию будет способствовать дальнейшему повышению уровня информированности населения Республики Бурятия по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивации для прохождения регулярного обследования для уточнения своего ВИЧ-статуса.

В конце церемонии Имеева передала флаг Республики Бурятия организаторам акции.

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три дня в акции приняли участие 1650 человек в 4 городах Республики Бурятия: Улан-Удэ, Кяхте, Селенгинске, Гусиноозерске.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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