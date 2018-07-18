СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-18T13:49:53+03:00

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Благодаря комплексному подходу всех профильных министерств и ведомств, а также проведению пропагандистских акций, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, включая социальную кампанию, которую Российский Союз Автостраховщиков провел совместно с ГИБДД и Минтрансом при поддержке Экспертного центра «Движение без опасности» число аварий после выезда на встречу сократилось на 21%.

По официальной статистике каждая десятая авария на российских дорогах происходит, когда водители выезжают на встречную полосу. Спешат. Пытаются на скорости обогнать едущие перед ними автомобили и вернуться в свой ряд. Но - не рассчитал, замешкался, не увидел, и вот уже навстречу тебе летит другая машина. Чаще всего это жесткое столкновение лоб в лоб. Их последствия ужасны. 40% от общего числа погибших в ДТП - жертвы именно таких маневров.

Еще десять лет назад Россия ежегодно теряла погибшими на дорогах порядка 36 тысяч человек - население небольшого города. Сейчас эту цифру удалось снизить до 19 тысяч смертельных случаев в год. И тем не менее вовсе неслучайно, что борьба со смертностью на дорогах - один из главных пунктов майских указов Президента России. Эта борьба, если так можно выразиться, идет по всем фронтам. Участвуют в ней не только государственные органы, но и общественные организации.

На минувшей неделе в Доме Правительства Московской области подвели итоги Всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Повод для обгона?!», которую вместе с Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) проводили Госавтоинспекция МВД России, Министерство транспорта РФ, Министерство образования и науки, экспертный центр «Движение без опасности».

«Повод для обгона?!» - это большой комплекс профилактических мероприятий, ориентированных прежде всего на водителей. Важно донести, насколько опасны такие маневры. Ведь цифры-то на самом деле страшные. По (опять же) статистике выездами на встречку для обгона грешат как минимум 52% россиян. И в 25% случаев в салонах авто в этот момент находятся дети! Зачем так рисковать собой и здоровьем своих близких?

Российский Союз Автостраховщиков со своей стороны участвует в образовательных проектах и для самых маленьких, будущих водителей и пешеходов.

- РСА за последний выделил на различные профилактические мероприятия около 1 миллиарда рублей, - сообщил на пленарном заседании проекта исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев. - Уже в 30 регионах России построены детские автогородки - это набор уникальных технических и методологических инструментов для моделирования дорожных ситуаций.

Это объекты называются Центры по подготовке детей к взрослой жизни на дороге. Здесь ребятам объясняют правила дорожного движения, проектируя различные дорожные ситуации. До конца 2018 года такие же интерактивные площадки появятся еще в пяти субъектах РФ.

По всем показателям столь массовая социальная кампания уже начала приносить свои плоды. В регионах, которые она затронула, за полгода число ДТП после выезда автомобилей на встречную полосу снизилось на 21%, среднее число пострадавших в таких авариях - на 27%.

Впрочем, точку ставить пока рано. Профилактика будет продолжаться. И здесь все средства хороши.

К слову, в главке ГИБДД России считают, что нет особых причин еще более ужесточать наказание за езду по встречке. Оно и сейчас серьезное: вплоть до лишения водительских прав. Бороться за повышение культуры вождения можно другими способами.

- Для этого есть два пути, административный и страховой, - говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. - Автостраховщики поддерживают предложение Минфина о введении дополнительного коэффициента за нарушение правил дорожного движения. Это должно будет дополнительное наказание для тех, кто нарушал правила дорожного движения по 20-30 раз в год, или допускал особо серьезные нарушения. Недобросовестные водители должны быть готовы к тому, что в таком случае у них будет повышающий коэффициент по стоимости страховки. Мы очень надеемся, что этот законопроект будет рассмотрен уже в ближайшую осеннюю сессию Госдумы. На наш взгляд, это будет очень действенная профилактика ДТП.