2018-07-18T13:47:57+03:00
Общество

Уроки рейдерства или корпоративный спор вокруг ТОАЗа?

Судебный спор вокруг ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) может стать началом нового передела сырьевых активов в России
Олег Фролов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Процесс в Комсомольском районном суде Тольятти, проходящий на фоне скандалов и все больше напоминающий попытку рейдерской атаки на крупнейшее в отрасли предприятие, может открыть «ящик Пандоры» к новым корпоративным войнам и захватам. К такому мнению сегодня склоняется большинство российских политологов и экономистов, которые предупреждают о системных последствиях от действий “Уралхима” для всего бизнес-сообщества.

Исковое заявление было подано Уралхимом как миноритарием ТОАЗа еще в 2012 году. Стоит предположить, что с тех пор владелец Уралхима Дмитрий Мазепин не оставляет попыток завладеть активом. Не исключено, что в последние годы это желание только растет на фоне проблем с собственным бизнесом против успехов ТОАЗа: финансовые показатели и зарплаты работников растут, производство активно модернизируется, а доля рынка предприятия увеличивается. Очередное заседание по делу пройдет уже завтра 19 июня, когда стороны вернуться к рассмотрению дела по существу после объявленного 8 июня перерыва.

Напомним, на прошлом заседании адвокаты заметили у стороны обвинения справочные материалы по делу, подготовленные юристами Уралхима, что вызвало возмущение СМИ и экспертного сообщества. Ведущий российский экономист Никита Кричевский отреагировал в эфире Вести.фм и своем Facebook (Авторская колонка Никиты Кричевского в Facebook, 26.06.2018) на это такими словами: «Это до какой же наглости нужно дойти, чтоб не стесняясь, на заседании суда в открытую пользоваться шпаргалкой, не удосужившись ни переписать (перепечатать), ни хотя бы прикрыть ее для блезиру. Хапнули денег от рейдеров, так отрабатывайте, а не подставляйте заказчика! И если в дальнейшем суд встанет на сторону корпоративных агрессоров, значит, немногим оставшимся коммерсантам нужно срочно продавать бизнес и валить из страны».

Не менее известный эксперт публицист и политик, доктор экономических наук и исполнительный директор АНО «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин указывает на желание руководства страны вернуть в Россию тех бизнесменов, против которых были незаконно открыты дела: «Позитивным сигналом не только для флагмана отечественной химии, но и для всей российской экономики, переламывающим сложившуюся неблагоприятную тенденцию, могло бы стать справедливое решение в споре Тольяттиазот с владельцем «Уралхима» Мазепиным и возвращение в Россию бывших акционеров ТОАЗа, что существенно упростило бы управление предприятием и дополнительно повысило бы его эффективность». Такого же мнения придерживается и главный редактор «Свободной прессы», писатель, политолог, депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов: «Невозможность вести малый и средний бизнес, бегство капиталов из России уместно сравнить и с бегством умов, невозможностью талантливых учёных применить свой талант, пока поддерживают не тех, кто умнее и эффективнее, а тех, кто ближе к начальству… Да, приходилось читать немало о долгой битве вокруг одного из крупнейших в мире производителей аммиака и попытках его рейдерского захвата. Надо отделять реальные нарушения закона от мнимых и сфабрикованных. Надо возвращать на родину собственников, которые могут ответственно и прозрачно работать на укрепление страны».

Судебное заседание в Тольятти, которое пройдет уже завтра, не расставит все точки над «и» в этом сложном и неоднозначном деле. Но, возможно, привлечет внимание власти и общественности к происходящему. На фоне успехов страны и новых амбициозных задач, конфликт с попыткой захвата предприятия выглядит анахронизмом и опасным пережитком прошлого, которому не место в современной России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
На колесах в темноте: слепой путешественник едет через всю Россию с 30 тысячами рублей в кармане
24-летний незрячий Владимир Васкевич рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как сэкономить на поездках и почему в Новосибирске тактильная плитка для незрячих бесполезна
Новости 24
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей
"Меркель больше не суперзвезда": Трамп указал канцлеру Германии на ее просчеты в миграционной политике
Правительство Украины вводит запрет на выплату вознаграждений на госпредприятиях
Антонов потребовал предоставить факты по делу о "вмешательстве" РФ в выборы
Россияне получат дополнительный выходной день для диспансеризации
Штукатур выиграл миллион фунтов в лотерее благодаря пропустившей его в очереди женщине
Порошенко заявил о введении санкций ЕС против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста
В ЕС выросли продажи российского автомобиля Lada
"Нафтогаз" предложил новую методику расчета стоимости транзита газа
Трамп назвал встречу с Путиным более успешной, чем с НАТО
Названа причина смерти Игоря Браславского
Посол России в США: секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было
87% туристов ЧМ-2018 готовы вернуться в Россию
Размещение в Японии системы ПРО США препятствует мирному договору с Россией
Товарный поезд с топливом сошел с рельсов на востоке Канады
Тюменская область и ФАС России развивают конкуренцию в регионе
Госдума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр
Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за эксперимент с коммунизмом в РФ
Через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍
Погибшая в Эймсбери женщина сама нанесла яд себе на запястья
Компания МТС опровергла сообщения о сбоях сети