Уроки рейдерства или корпоративный спор вокруг ТОАЗа?

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-18T13:47:57+03:00

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Процесс в Комсомольском районном суде Тольятти, проходящий на фоне скандалов и все больше напоминающий попытку рейдерской атаки на крупнейшее в отрасли предприятие, может открыть «ящик Пандоры» к новым корпоративным войнам и захватам. К такому мнению сегодня склоняется большинство российских политологов и экономистов, которые предупреждают о системных последствиях от действий “Уралхима” для всего бизнес-сообщества.

Исковое заявление было подано Уралхимом как миноритарием ТОАЗа еще в 2012 году. Стоит предположить, что с тех пор владелец Уралхима Дмитрий Мазепин не оставляет попыток завладеть активом. Не исключено, что в последние годы это желание только растет на фоне проблем с собственным бизнесом против успехов ТОАЗа: финансовые показатели и зарплаты работников растут, производство активно модернизируется, а доля рынка предприятия увеличивается. Очередное заседание по делу пройдет уже завтра 19 июня, когда стороны вернуться к рассмотрению дела по существу после объявленного 8 июня перерыва.

Напомним, на прошлом заседании адвокаты заметили у стороны обвинения справочные материалы по делу, подготовленные юристами Уралхима, что вызвало возмущение СМИ и экспертного сообщества. Ведущий российский экономист Никита Кричевский отреагировал в эфире Вести.фм и своем Facebook (Авторская колонка Никиты Кричевского в Facebook, 26.06.2018) на это такими словами: «Это до какой же наглости нужно дойти, чтоб не стесняясь, на заседании суда в открытую пользоваться шпаргалкой, не удосужившись ни переписать (перепечатать), ни хотя бы прикрыть ее для блезиру. Хапнули денег от рейдеров, так отрабатывайте, а не подставляйте заказчика! И если в дальнейшем суд встанет на сторону корпоративных агрессоров, значит, немногим оставшимся коммерсантам нужно срочно продавать бизнес и валить из страны».

Не менее известный эксперт публицист и политик, доктор экономических наук и исполнительный директор АНО «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин указывает на желание руководства страны вернуть в Россию тех бизнесменов, против которых были незаконно открыты дела: «Позитивным сигналом не только для флагмана отечественной химии, но и для всей российской экономики, переламывающим сложившуюся неблагоприятную тенденцию, могло бы стать справедливое решение в споре Тольяттиазот с владельцем «Уралхима» Мазепиным и возвращение в Россию бывших акционеров ТОАЗа, что существенно упростило бы управление предприятием и дополнительно повысило бы его эффективность». Такого же мнения придерживается и главный редактор «Свободной прессы», писатель, политолог, депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов: «Невозможность вести малый и средний бизнес, бегство капиталов из России уместно сравнить и с бегством умов, невозможностью талантливых учёных применить свой талант, пока поддерживают не тех, кто умнее и эффективнее, а тех, кто ближе к начальству… Да, приходилось читать немало о долгой битве вокруг одного из крупнейших в мире производителей аммиака и попытках его рейдерского захвата. Надо отделять реальные нарушения закона от мнимых и сфабрикованных. Надо возвращать на родину собственников, которые могут ответственно и прозрачно работать на укрепление страны».

Судебное заседание в Тольятти, которое пройдет уже завтра, не расставит все точки над «и» в этом сложном и неоднозначном деле. Но, возможно, привлечет внимание власти и общественности к происходящему. На фоне успехов страны и новых амбициозных задач, конфликт с попыткой захвата предприятия выглядит анахронизмом и опасным пережитком прошлого, которому не место в современной России.