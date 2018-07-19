2018-07-19T07:57:43+03:00
Доброволец

Дети, преодолевшие рак, примут участие во Всемирных играх победителей в Москве

Их проводит благотворительный фонд «Подари жизнь», чтобы помочь ребятам забыть о бесконечных больницах и вернуть им счастливое детство
Ольга БОРСКАЯ
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Организаторы игр верят, что соревнования помогут ребятам забыть о бесконечных больницах и вернуть им счастливое детствоОрганизаторы игр верят, что соревнования помогут ребятам забыть о бесконечных больницах и вернуть им счастливое детствоФото: Из материалов пресс-службы
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Каждый из этих ребят - уже победитель. И одержали они победу в битве, которую способен вынести не каждый взрослый. У этих детей был рак. Но они вместе с родителями и врачами смогли одолеть страшную болезнь - и теперь для них самое главное: вернуться к обычной жизни, счастливому детству.

Чтобы помочь ребятам в этом, благотворительный фонд «Подари жизнь» проводит в Москве Всемирные детские игры победителей. В этом году они пройдут уже в девятый раз, с 3 по 5 августа. Для их проведения создана автономная некоммерческая организация «Игры победителей».

- Для тех ребят, кто еще борется с болезнью, и их родителей, Игры победителей - очень важный стимул. Они видят сотни и даже тысячи конкретных детей, которые уже справились с раком, и это добавляет им сил и дает надежду в борьбе за выздоровление, - говорит руководитель проекта Надежда Кузнецова.

Эти дети - уже победители Фото: Из материалов пресс-службы

Эти дети - уже победителиФото: Из материалов пресс-службы

Региональные отборочные этапы в этом году прошли в 10 российских городах, в них приняли участие почти 800 детей. И теперь каждый шестой из них отправится представлять нашу страну на Всемирные детские игры победителей, в Москву. Всего же в столице соберутся 550 детей из 32 регионов России и 15 стран мира: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и, впервые – из Египта и Киргизии.

Ребята покажут свои способности в шести видах спорта: плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки, футболе. Возраст участников – от 7 до 16 лет, все они - бывшие подопечные российских и зарубежных благотворительных фондов. Кстати, в этом году в рамках Игр впервые пройдет молодежный турнир по настольному теннису, в котором примут участие молодые люди от 17 до 25 лет.

Торжественное Открытие Игр пройдет 3 августа, в 10 часов. Вести церемонию будет соучредитель фонда «Подари Жизнь», актриса Чулпан Хаматова. Гостями Игр традиционно станут звёзды спорта, кино и музыки. Также в этот день состоится премьера гимна «Игр Победителей», написанного лидером группы «Браво» Евгением Хавтаном.

Впервые за самыми интересными событиями турнира можно будет наблюдать в онлайн-трансляции в "Одноклассниках"

Где: Москва, Легкоатлетическо-футбольный манеж ЦСКА и бассейн.

Для гостей вход свободный

Программа на сайте

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