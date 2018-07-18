Итоги Хельсинки: министр обороны США готов к переговорам с Шойгу - впервые за три года

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-18T17:11:11+03:00

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В недавнем интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны России Сергей Шойгу признался: «Я не раз приглашал главу Пентагона обсудить проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но американцы пока не готовы к такому диалогу».

Сейчас работает только канал связи между нашими генштабами. По нему идут переговоры, в том числе, на уровне начальников штабов. Они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между ядерными супердержавами.

Во время переговоров с Трампом в Хельсинки Путин упомянул и российско-американские «штабные» контакты. Любопытно, что начальник начальник нашего Генштаба Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд встречались в том же Хельсинки 8 июня, но их переговоры остались «незамеченными» в СМИ.

Почему? Да потому, что стороны договорились не разглашать детали переговоров. Прозвучали общие слова: «Генералы обменялись мнениями о состоянии американо-российских отношений в военной сфере и текущей ситуации в сфере международной безопасности в Европе и в других ключевых регионах».

И вот после саммита Путин-Трамп и в Белом доме, и в Пентагоне все же решили поднять статус переговоров до уровня глав военных ведомств.

«Министр обороны США Джим Мэттис готов провести переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу впервые за три года», - такую информацию выудило Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. Официальных сообщений на сей счет из Вашингтона пока не поступало.

В Москве эту новость комментируют осторожно, но с позитивным упреждением: "Минобороны РФ готово к практической реализации договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки", - так заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. А договорились Путин и Трамп создать «создать спецкомиссии профессионалов», которые и будут обсуждать военные проблемы российско-американских отношений. А их накопилось - вагон и маленькая тележка.

Повестка дня будущих переговоров Шойгу и Данфорда (если они состоятся) уже известна: Сирия, борьба с терроризмом и гумпомощь пострадавшим от войны, отношения НАТО-Россия, стратегические ядерные вооружения, ПРО США в Европе, взаимодейсвтие в Афганистане, Украина...

Пока стороны держат дату и место встречи в секрете - тут «мяч» на стороне США. Ждем «ответый пас» из Вашингтона. А там уже говорят, что Мэтисс («бешеный пес», как зовут его в войсках) получил выволочку от Трампа за нежелание контактировать с Шойгу.