2018-07-18T15:36:00+03:00
Политика

Жириновский требует от Евросоюза триллион евро

Лидер ЛДПР готов судиться с Западом за «насаждение коммунизма» в России
Елена ЧИНКОВАЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Владимир Жириновский уверен: «большевистский эксперимент» в нашей стране провел ЗападВладимир Жириновский уверен: «большевистский эксперимент» в нашей стране провел ЗападФото: Евгения ГУСЕВА
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В дни столетия расстрела последнего русского царя Николая II страна гадает: кто все-таки в этом был виноват, с кого спрашивать? Не из космоса ведь большевики на Русь свалились. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский уверен: «большевистский эксперимент» в нашей стране провел Запад. И чтобы ему, Западу этому, неповадно было, глава ЛДПР намерен подать на Евросоюз иск. На... триллион евро.

По сравнению с объемом экономики ЕС в 21,7 триллионов «евриков» - это, в общем, сущие пустяки.

«Евросоюз должен заплатить русскому народу за то, что территорию России использовали для эксперимента по строительству коммунизма», - пояснил Жириновский в беседе с журналистами.

У «КП», конечно, возникли вопросы. Ну хотя бы - почему именно триллион?

- По цифре - это наша предварительная оценка потерь от переворота 1917 года. А по механизму - мы пока обдумываем, как правильно реализовать идею, - пояснил пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.

Но поддержали такое начинание далеко не все.

- Попытка построения коммунизма была предпринята нашим народом и не навязывалась кем-то извне, - говорит историк Борис Юлин. - Идеи социальной справедливости, равенства, общественной собственности на средства производства существовали издревле: и на Западе, и на Востоке, и на Руси (та же крестьянская община). При чем тут Евросоюз? В нынешнем виде он сложился лишь в конце 20-го века. Если идеи коммунизма кому-то не нравятся - это его личное дело. Этак любые африканские вожди могут предъявить Москве иск за то, что мы некогда помогли им выбраться из феодального строя (СССР оказывал странам Африки обширную помощь в деле «освобождения от колониального гнёта» и «построения социализма» - прим. ред.).

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