Минобороны: Технополис "ЭРА" объявляет конкурс

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-18T16:25:48+03:00

Российских ученых и изобретателей приглашают жить и работать на берегу Черного моря, где их ждет служебное жилье, и полное социальное обеспечение

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Военный инновационный технополис "ЭРА" приглашает гражданских и военных ученых, талантливых изобретателей и исследователей принять участие в конкурсе на замещение научных должностей.

- Технополис "ЭРА" это новые возможности в сфере научных разработок для Вооруженных Сил России. Соискатели будут трудиться в современном научно-лабораторном центре с передовым оборудованием, готовить различные узкопрофильные проекты, разрабатывать специальное программное обеспечение, проводить научные эксперименты и исследования. Всем сотрудникам Военного инновационного технополиса "ЭРА" предоставляется служебное жилье и полный социальный пакет. Дети работников технополиса обеспечиваются местами в школах и детских садах", - сообщили "КП" в Минобороны России.

Технополис "ЭРА" в Сочи планируется открыть 1 сентября 2018 года. Молодых ученых, инженеров и выпускников научных рот уже ждут более 2 тысяч квартир, в которых сделан ремонт. Под окнами 16-ти этажных новостроек, которые находятся в курортной зоне есть все необходимое: места отдыха и детские площадки, рядом есть магазины, школы, детские сады, общественный транспорт.

Счастливчиков также ждут современные лаборатории, где они будут развивать восемь основных направлений: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте Министерства обороны России в разделе технополиса "ЭРА.