Женщина, которая поёт руками: Слепоглухая актриса записала кавер-версию песни Лолиты на жестовом языке

СЕГОДНЯ 16:34 2018-07-18T16:35:10+03:00

Наталья не представляет свою жизнь без сцены Фото: скрин с видео

Наталья Залевская исполнила композицию "Раневская" и покорила и саму певицу, и тысячи пользователей по всей стране [фото]

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При поддержке Благотворительного фонда «Со-единение» был снят клип «Лолите с любовью!». Его главной героиней стала подопечная фонда, слепоглухая актриса – Наталья Залевская. Перевод хита Лолиты на художественный русский жестовый язык она сделала сама.

Лолита - Раневская. Кавер на жестовом языке.Кавер-версия песни "Раневская" русском жестовом языке.

Наталья не представляет свою жизнь без сцены. Это не первая её композиция, представленная на языке жестов. Однако, в клипе она снялась впервые. Зрение Наталья потеряла 15 лет назад, слышать позволяют мощные слуховые аппараты. Она живет в Челябинске вместе со своей семьёй и активно помогает «Со-единению» улучшить жизнь своих слепоглухих земляков.

Наталья потеряла зрение, а слышать ей помогают мощные слуховые аппаратыФото: Из личного архива

После того, как Лолита Милявская, опубликовала видео на своей странице в инстаграм, его посмотрели уже около 300 000 человек.

Пользователи пишут теплые слова в поддержку артисткиФото: СОЦСЕТИ

Пользователи интернета и поклонники певицы по достоинству оценили кавер и продолжают писать восторженные, порой очень трогательные отзывы.